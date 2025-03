Lola Lolita amenaça amb abandonar 'El Desafío' després del que ha passat amb el jurat.

Lola Lolita va protagonitzar una de les proves més destacades de l'última emissió de 'El Desafío'. La influencer va haver de demostrar la seva habilitat al volant intentant aparcar un cotxe en una plataforma on ja hi havia un altre vehicle estacionat. La dificultat del repte la va portar a realitzar nombroses maniobres, aixecant repetidament les rodes de l'automòbil.

Abans de començar, Lola Lolita ja mostrava certa inquietud per la prova i va recordar la seva experiència en la conducció: "Fa un any que tinc carnet i ja he tingut un accident". No obstant això, en iniciar el repte, es va adonar que la disposició del cotxe ja aparcat no coincidia amb el que havia assajat. En un moment de tensió, va expressar la seva frustració davant l'equip del programa: "Sempre em foteu totes les proves. Me les moveu i me les poseu més complicades sempre".

El coach de 'El Desafío' va intentar tranquil·litzar-la assegurant-li que el cotxe no s'havia mogut i li va oferir una alternativa: "Anem a intentar-ho i, si no pots, allunyem una mica el cotxe". Malgrat els nervis inicials, la jove va aconseguir superar la prova amb esforç, paciència i determinació, també amb alguns comentaris que van arrencar més d'un somriure: "A sobre, jo em vaig treure el carnet a Conca".

| Atresmedia

Tot i que el seu rendiment va ser valorat positivament pel jurat, la puntuació final no va reflectir aquesta apreciació. Lola Lolita, visiblement afectada, va expressar el seu descontentament amb les qualificacions: "Estic farta ja. Em sembla superinjust, mai em valoren bé", va declarar entre llàgrimes.

La situació va portar la influencer a considerar seriosament la seva continuïtat a 'El Desafío'. En percebre el seu desànim, Pilar Rubio va intentar motivar-la ressaltant la seva connexió amb el públic: "No volem que te'n vagis, has d'acabar 'El Desafío'". Per la seva banda, el presentador Roberto Leal també va intervenir amb un comentari divertit per alleujar la tensió: "Hem tancat totes les portes de plató perquè Lola Lolita no se'n vagi d'aquí i, quan ho faci, marxi amb un somriure".

Finalment, Lola Lolita va decidir seguir endavant en la competició, malgrat la seva evident frustració amb les valoracions. Cal destacar que no és la primera vegada que expressa el seu desacord amb les puntuacions, ja que en la gala anterior també va manifestar el seu descontentament amb el jurat de 'El Desafío'.