David Cantero torna a Informatius Telecinco després de revelar-se els motius de la seva sortida

Fa poc més d'una setmana que Mediaset anunciava la inesperada sortida de David Cantero de Informatius Telecinco. Després de gairebé dues dècades a l'equip, el comunicador ni tan sols es va acomiadar dels espectadors, deixant a María Casado en la conducció en solitari. No obstant això, aquest dissabte 15 de març, David Cantero ha tornat a trepitjar la redacció de Informatius Telecinco.

No obstant això, David Cantero només ha tornat durant uns minuts per fer una visita als seus antics companys. "El retrobament amb els companys del cap de setmana després de la tempesta, i això d'anar vestit igual que la María ha estat una preciosa casualitat... Ai quant t'estimo melona!", ha publicat a les seves xarxes socials amb una fotografia al costat de la seva companya presentadora, vestits iguals de forma casual.

Aquesta visita ocorre només un dia després que Poco Pasa TV, conegut abans com a Algo Pasa TV, publiqués els motius reals de la seva inesperada sortida de Informatius Telecinco. Pel que sembla, tot es deuria a un tema pressupostari, ja que la partida dirigida a Informatius Telecinco s'hauria reduït considerablement. Després d'una renegociació econòmica del seu contracte, que s'hauria allargat més del previst, finalment David Cantero ha sortit de Mediaset.

| Instagram: @david_cantero_informativos

Per tant, es desmenteixen tots els rumors sobre la seva possible jubilació, com el mateix David Cantero ja havia negat, o fins i tot un acomiadament per tema d'audiències.

Recordem que, actualment, Laila Jiménez i Bricio Segovia estan al capdavant de l'edició matinal de Informatius Telecinco. Per la seva banda, Ángeles Blanco i Isabel Jiménez presenten al migdia, mentre que Carlos Franganillo està el cap de setmana. Per la seva banda, María Casado s'ha quedat en solitari el cap de setmana.

Recordem que Informatius Telecinco continua sense funcionar en audiències.L'edició del cap de setmana del migdia va mesurar un 9,4% i 880.000 espectadors durant el mes de febrer, creixent sis dècimes respecte al gener, però millora la seva dada en target comercial fins a un estupend 11,2% de share. Malgrat seguir en un pobre 9,5% de quota i 1.125.000, també va pujar l'edició de cap de setmana de les 21:00h amb gairebé 1 punt més que el mes anterior.