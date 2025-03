Gir de 180º a l'estat de salut d'Ana Garcés després del que va succeir a 'La Promesa'

Jana, personatge d'Ana Garcés, continua greu, però el metge dona esperança. Aquest dilluns 17 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', algú havia disparat a Jana i l'arribada del doctor Gamarra va donar notícies agredolces: Jana podria sobreviure, però no va trobar el batec del nadó. Però qui ha intentat matar-la? Aquesta és la pregunta que hauria de respondre el sergent Burdina, que va acudir al palau per resoldre aquest inquietant misteri.

Per això, no va dubtar a interrogar tots i cadascun dels presents la nit del succés. L'única pista amb la qual comptaven per esclarir-ho tot era amb la de la possible arma: la que guardava Alonso al seu despatx, però havia desaparegut i ningú la va trobar. Això en principi, ja que Manuel va guardar en el seu poder una prova que pot ser definitiva per trobar el culpable.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Jana, personatge d'Ana Garcés, continua greu, però el metge, després d'examinar-la un parell de vegades, dona una mica d'esperança sobre el seu estat. L'origen de Curro es converteix gairebé en qüestió d'Estat quan descobreixen una notícia publicada al diari sobre ell. Poc és notícia ja per a María Fernández, el consol únic de la qual serà la trobada amb Samuel quan el sacerdot torni a 'La Promesa'

Voltes i més voltes li han donat Jacobo i Martina a l'enfadament que mantenen. Serà la situació de Jana el que aconseguirà que facin les paus. Pau és la que sembla que Manuel mai trobarà amb els seus pares, i més quan els acusi de ser els culpables indirectes del que ha succeït.