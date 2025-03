Pepe Ribagorda trenca el seu silenci després de la sortida de Cantero d'Informatius Telecinco

El pas de David Cantero com a presentador de 'Informativos Telecinco' arribava a la seva fi inesperadament el passat diumenge. Una sortida tan fulminant com silenciosa en la qual el presentador, que portava 15 anys a Mediaset, no podia ni acomiadar-se formalment dels espectadors. Per descomptat, això aixecava les alarmes entre els espectadors que es preguntaven què havia passat amb el presentador.

L'últim a pronunciar-se ha estat Pepe Ribagorda, un altre mític presentador dels informatius que també abandonava la cadena l'any passat. Ho ha fet després del vídeo de comiat que David Cantero publicava posteriorment a les seves xarxes socials. "Són decisions que pren una direcció que està en el seu dret de renovar o canviar", declarava davant els micròfons d'EuropaPress.

"Gent de la seva experiència jo crec que s'hauria d'aprofitar i mantenir", afegia el presentador, donant valor a la trajectòria de David Cantero. "Són moltes dècades dedicat a la informació i és una experiència que cal aprofitar", deia, referint-se també a la seva pròpia sortida de 'Informativos Telecinco'.

El periodista també s'ha mostrat crític amb la nova direcció, a la qual acusa de buscar que "tothom ha de ser jove" i no valorar l'experiència professional. "He treballat amb ell, no directament però sí en els mateixos informatius i junts vam conformar una època en què vam ser referents en gairebé totes les franges", aclarava el periodista.

"Tinc una bona consideració cap a ell", declarava Pepe Ribagorda, que tornava a insistir en la importància de cuidar perfils com el seu, que porten anys de trajectòria a les seves espatlles . "Són consideracions que pren l'empresa, que està en el seu dret i cal respectar-les", concloïa el presentador, que també ha assegurat no haver pogut parlar amb David Cantero.

Una sortida que ha agafat per sorpresa i que deixa a María Casado a la recerca de un nou company per als caps de setmana. "Sabeu que sóc molt discret, me n'he anat sense fer soroll, gairebé en silenci", es pronunciava també el periodista després de fer pública la seva sortida. El periodista ha aprofitat per agrair totes les mostres d'afecte rebudes i assegurant que ara "comença una nova etapa".