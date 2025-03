La proposta de Rocío Suárez de Puga que podria donar un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Rafael i Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, es plantegen fugir lluny a la recerca de la felicitat. Aquest dilluns 17 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la traïció li pesava a Julio i no pensava quedar-se de braços plegats. És per això que va resoldre com portar el seu matrimoni a millor port. Després de massa errors i desencontres, havia decidit prendre el control de la seva relació i fer el necessari per reparar el dany.

Per la seva banda, Gaspar havia aconseguit el seu objectiu i va acudir, convidat per Alejo, a sopar a la casa Gran. Finalment, Mercedes va començar a sentir culpabilitat per Bàrbara i Leonardo. Cada mirada de tristesa als ulls de la jove i la fredor de Leonardo li van recordar que potser havia jugat un paper que no havia de prendre.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Gaspar acudeix, convidat per Alejo, a sopar a la casa Gran. Bàrbara queda destrossada després de saber de la fugida de Leonardo de 'Valle Salvaje'. Adriana i Rafael estan decidits a explicar la veritat davant la pressió que Julio està exercint en ells.

D'aquesta manera, Rafael està disposat a viure una última trobada d'amor amb Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga. Lluny de la Casa Gran, es plantegen la possibilitat de fugir lluny a la recerca de la felicitat, encara que això suposi renunciar a les seves famílies. Tanmateix, els germans d'Adriana queden desprotegits a mercè de Victoria i José Luis.