Les audiències deixen clar si RTVE ha encertat amb el nou horari de 'Valle Salvaje'

Després de la reestructuració, 'Valle Salvaje' segueix sent un dels pilars de la tarda de La 1. La cancel·lació de 'La Moderna' a principis de mes va provocar que la sèrie passés a emetre's a la sobretaula. Durant les seves primeres setmanes, malgrat millorar les audiències de la seva anterior franja, de 18:30h a 19:30h, 'Valle Salvaje' va empitjorar els resultats de la seva antecessora.

Tanmateix, a poc a poc, 'Valle Salvaje' ha anat assentant-se a la sobretaula de La 1. De fet, aquest dijous 27 de març, la sèrie ha aconseguit el seu millor resultat en quota de pantalla amb un 9,7% juntament amb 779.000 televidents. A més, 1.658.000 espectadors únics van passar al llarg de tota l'emissió. Un resultat amb el qual 'Valle Salvaje' està una dècima per sobre de la mitjana de la cadena, ja que La 1 ha estat tercera en el dia amb un 9,6%.

Quant a la resta de dades de la tarda, 'La Promesa' ha liderat just després amb un 14% i 974.000 espectadors. No ha tingut la mateixa sort el capítol memorable que s'ha emès just després, que ha caigut a un 7,5% i 537.000 fidels. No obstant això, la promo de 'La Familia de la Tele' ha estat vista per 961.000 espectadors de mitjana i un 13,9% de quota. Finalment, 'El Cazador' (7,6% i 666.000) ha empitjorat la seva franja, mentre que 'Aquí la Tierra' (11,2% i 1.182.000) segueix fort.

| RTVE

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', tots estan en suspens davant l'estat de Gaspar, el deteriorament del qual ha estat tan ràpid com inesperat. Aquest rep la visita de José Luis que, afectat, li diu una cosa impensable, que descol·loca fins i tot al més proper dels presents. D'altra banda, la recent arribada evita ser vista per aquells que podrien reconèixer-la.

Per la seva banda, María segueix molt insistent a buscar la jove que estava amb Leonardo a la festa. La seva insistència comença a incomodar el jove, que se sent acorralat per la pressió. D'aquesta manera, Leonardo, personatge de Julen Katzy, pren una decisió sobre el seu destí a 'Valle Salvaje' que ho canvia tot.