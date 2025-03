Audiències: 'Supervivientes' arrasa sense rival davant la pujada d''Ángela'

'Supervivientes' segueix líder en audiències sense rival en la seva quarta gala en obtenir un gran 22,2% i 1.446.000 espectadors. El reality de Telecinco, que aconsegueix un bon 12,9% de quota i 1.686.000 en el seu express, puja a un 28% en els espectadors de 25 a 44 anys. Per la seva banda, la nova setmana de 'Àngela' puja per sorpresa 2,5 punts de quota a Antena 3 fins a un bon 10,3% i 915.000 seguidors.

'Maestros de la Costura' baixa a un 8,1% de quota i 534.000 fidels a La 1. Es queda a prop de 'Horizonte', que marca un bon 7,5% i 504.000 fidels a Cuatro: puja a un 9,2% en target comercial.

'El Hormiguero' lidera en audiències la seva franja amb un 15,3% de share i 2.011.000 espectadors a Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' es queda com a tercera opció amb un 11,3% i 1.482.000 telespectadors: puja a un 17,8% en el target entre 25 i 44 anys.

'El Programa de Ana Rosa' és segona al matí

'El Programa de Ana Rosa' (14,1% i 306.000) és segona opció en audiències, davant el lideratge de 'Vamos a ver' (14,2% i 430.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera en audiències la primera franja del matí des de laSexta amb un 18,2% i 387.000 fidels. Pel que fa a 'Espejo Público', puja a un 14,1% i 336.000 fidels a Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 24,7% i 1.734.000 telespectadors.

Per la seva banda, 'Tardear' es queda en un 9,8% i 760.000 fidels a Telecinco. Just després, 'El Diario de Jorge' es queda en un just 9,9% i 742.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera la seva franja en audiències amb pujada amb un bon 11,4% i 835.000 seguidors des d'Antena 3.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,9% i 1.209.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda 'Valle Salvaje' puja a màxim amb un 9,7% i 779.000 seguidors. A més, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14% i 974.000.

'Pasapalabra' segueix líder amb un gran 19,6% juntament amb 1.959.000 seguidors a Antena 3: aconsegueix el minut d'or del dia a les 21:03h amb 3.050.000 espectadors i un 26,8%. 'Aquí la Tierra' segueix fort amb un 11,2% i 1.182.000 a La 1.

Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dijous 27 de març amb un 14,5% de share. Telecinco és segona amb un 11,9%, mentre que La 1 queda en tercera posició amb un 9,6%. laSexta amb un 6,9% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,8%.

Aquest dijous, el 59,1% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena. El consum va ser de més de 2,6 hores per espectador (158 minuts). A més, el prime time és la franja que més espectadors concentra amb més de 22,5 milions.