Comunicat de Laura Galera després dels rumors d'infidelitat de Manu després de 'Gran Hermano'

Laura Galera s'ha pronunciat públicament després de rebre una allau de missatges arran d'una suposada infidelitat per part de Manu Vulcan. El DJ, a qui va conèixer a la casa de 'Gran Hermano' es troba actualment a Mèxic per compromisos professionals. Tot i que el seu viatge marcava un punt d'inflexió en la seva carrera, la polèmica ha entelat el que havia de ser un moment de celebració.

Laura Galera, filla de María José Galera, ha esperat pacientment el retorn de la seva parella per aclarir el que ha passat. En un comunicat compartit a les xarxes socials, ha volgut aclarir la seva postura i denunciar l'assetjament rebut durant els últims dies. "Ara que he agafat forces, parlaré", ha començat el ferm comunicat.

"Hauria de passar de tots vosaltres, però em veig en l'obligació de fer-ho perquè, una vegada més, heu creuat el límit en tots els sentits. No és ni mig normal tot l''odi' que hem rebut aquesta setmana", començava la sevillana.

| Mediaset

D'aquesta manera, Laura Galera ha denunciat una campanya d'assetjament: "Us vull deixar una cosa molt clara que en la meva relació només hi som dues persones; Manu i jo. Cada problema que hi hagi, són coses de Manu i meves. Llavors, la maldat que heu tingut en escriure'm des de comptes falses, explicant-me els suposats banyes que tenia, les milers de fotos falses que m'heu enviat, no tenen cap sentit, i els insults que m'heu escrit, tant a mi com a ell, no tenen perdó".

A més, deixava molt clar que la seva confiança en Manu segueix intacta: "Confio cegament en la meva parella. Mai he deixat de confiar en ell. Amb nosaltres no podreu. L'amor es tracta de confiança, de comunicació i de lleialtat, de demostrar les coses dia sí i dia també. Deixeu d'intentar arruïnar una cosa que és irrompible. En el cas que tingui problemes amb ell, els parlaré amb ell i els solucionaré amb ell".

| Mediaset

Per la seva banda, Manu Vulcan tampoc ha volgut quedar-se callat davant les acusacions. A través de les seves xarxes socials, ha defensat la seva integritat i el seu comportament durant el viatge: "No heu aconseguit fotre'm l'experiència de punxar tan lluny, però també us dic que hi ha límits que no es poden traspassar... i més encara quan el meu comportament, tant personal com professional, ha estat perfecte".

"Heu estat observant cadascun dels meus moviments del meu pas per Mèxic, intentant ficar merda i treure el més mínim per deixar-me malament i fotre la meva relació. Mai faltaria el respecte a la meva parella en el més mínim. Tinc valors suficients. Sé com sóc i com he actuat. Sóc un home respectuós", sentenciava.