Alerta vermella per les audiències de David Broncano a La 1 després de caure a mínim històric

Les audiències donen a 'La Revuelta' de David Broncano la pitjor de les notícies sobre el seu futur a La 1. Lluny han quedat aquelles grans dades que aconseguia el format en els seus primers mesos, superant els dos milions d'espectadors i liderant contra 'El Hormiguero'. De fet, aquest dimecres 12 de març, 'La Revuelta' de David Broncano ha caigut a mínim històric en audiències.

Recordem que, fa unes setmanes, David Broncano ja va parlar de la baixada d'audiències de 'La Revuelta' per la forta competència de 'La Isla de las Tentaciones': "Vaja tres mesos que portem. A nosaltres ens afecta molt en l'audiència perquè el públic és coincident, de 20 a 50. A veure si acaba, la verge!". Tanmateix, com ha passat aquest dimecres, el futbol també afecta molt al programa de l'access prime time de La 1.

D'aquesta manera, aquest dimecres 12 de març, 'La Revuelta' ha caigut a mínim històric de quota amb un 10,2%. A més, amb 1.398.000, també marca mínim d'espectadors en el seu horari habitual. Un resultat que evidencia que 'La Revuelta' de David Broncano no està passant pel seu millor moment.

| RTVE

Cal destacar que 'El Hormiguero' és la segona opció, encara que ha liderat en obert, amb un 13,9% i 1.902.000 televidents. Tanmateix, en la seva franja d'emissió, de 21:55h a 22:07h, està per sobre el partit de la Champions League a Movistar Plus+ amb un 14,1% i 1.938.000. Per la seva banda, Telecinco està en la tercera posició amb un 10,8% i 1.486.000 seguidors, mentre 'La Revuelta' cau a quarta posició amb un 10,4% i 1.432.000 fidels.

La baixada d'audiències que està patint David Broncano en els últims mesos també s'ha traslladat a La 1, que aquest dimecres ha estat tercera amb un 8,8% de quota. Just després de 'La Revuelta', 'Asuntos Internos' s'ha acomiadat per la porta del darrere, marcant un pobre 5,6% i 589.000 en el seu primer capítol i un 7,6% i 484.000 en el segon. Superen el doble dígit 'La Hora de La 1' (13% i 258.000), 'Aquí la Tierra' (10,7% i 1.217.000) i 'La Promesa' (13,6% i 1.048.000), que lidera la seva franja.