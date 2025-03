Gerro d'aigua freda per a Timur pel que arriba a presenciar a 'Renéixer'

A 'Renacer' res no està escrit. En l'episodi d'aquest dimarts 18 de març, la junta directiva de l'hospital s'ha reunit per avaluar el que ha succeït durant la intervenció de Bahar i Timur. Tots els sospites han recaigut en Evren, qui, lluny d'immutar-se, ha optat pel silenci.

L'ambient tens s'ha vist interromput per l'arribada inesperada de Timur, que, contra tot pronòstic, ha sortit en defensa d'Evren. "Era una intervenció molt complicada", ha assenyalat després de revisar la documentació mèdica. En un gest de reconeixement, ha destacat la professionalitat del cirurgià i, amb sinceritat, ha expressat la seva gratitud: "Ens has salvat la vida".

No obstant això, la sorpresa no ha acabat aquí a ' Renacer'. Timur s'ha acostat a Evren, li ha donat la mà i, amb una honestedat inesperada, li ha confessat la seva intenció: vol conquerir a Bahar.

Finalment, la junta ha reconegut la tasca impecable d'Evren i li han sol·licitat que reprengui el seu lloc a l'hospital. No obstant això, ell ho tenia clar des del principi. Ha presentat la seva dimissió sense dubtar, deixant clar que el seu futur no està en aquest lloc.

No obstant això, abans que sigui massa tard, dues persones han decidit enfrontar-lo a 'Renacer'. Süreyya ha estat la primera a buscar-lo, intentant fer-lo canviar d'opinió. Encara que ha admès que en el personal ja no insistirà, li ha demanat que no deixi la seva carrera per la seva història amb Bahar.

Quan tot semblava decidit, Bahar també ha fet un pas endavant a 'Renacer'. En un gir inesperat, ha arribat fins al vaixell d'Evren per suplicar-li que no se'n vagi. "Des que estàs a la meva vida, sóc més feliç. Em sento molt bé quan estic amb tu. Sento pau, però també nervis", ha revelat Bahar amb el cor a la mà.

Davant aquestes paraules, Evren no ha pogut contenir-se més i, sense dubtar-ho, l'ha besat apassionadament, deixant enrere qualsevol incertesa. El que cap dels dos esperava era que no estaven sols.

Lluny, Süreyya i Timur han estat testimonis de l'escena. Les seves mirades reflecteixen una barreja d'emocions: com reaccionaran davant aquest gir inesperat?