Ningú esperava les paraules de Jordi Roca sobre Karlos Arguiñano a 'La Revuelta'

Jordi Roca ha visitat aquest dilluns, 17 de febrer, 'La Revuelta'. I, com no podia ser d'una altra manera, el cuiner ha fet un regal a David Broncano. Però no un qualsevol, sinó unes postres d'estrella Michelin. El pastís imita el bombo que toca normalment al programa. "És, probablement, el millor regal que ens han fet", assegurava David Broncano al seu convidat.

El cuiner va acudir al programa per presentar el seu llibre 'La nevera medio llena, aquí no se tira nada'. Un projecte molt especial que ha fet juntament amb els seus nebots Marc i Martín Roca, fills de Joan i Josep. Una entrevista plena d'humor, menjar, però també de realitat. Jordi Roca ha aprofitat per visibilitzar en ple prime time la malaltia que pateix.

Es tracta d'una distonia cervical, que afecta directament la musculatura. A ell li va dificultar mantenir el coll dret i fins i tot va patir una afonia gairebé total, de la qual a poc a poc s'ha anat recuperant: "Quan em poso agressiu, quan crido se'm sent que flipes, és la veu mitjana la que em costa una mica més".

En la típica pregunta dels diners, David Broncano ha volgut saber quin és el cuiner espanyol que ha guanyat més diners en la història. Després de recapacitar uns segons, ha declarat que segurament seria Karlos Arguiñano: "Arguiñano i els de Masterchef (Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera) estan per aquí...".

A la qual cosa Jordi Roca no ha dubtat a recolzar aquesta qüestió declarant que "Arguiñano es porta la palma". I és que al marge del seu restaurant a Zarautz, el cuiner també posseeix una productora, una escola de cuina i desenes de llibres.

I amb això, Jordi Roca no s'ha lliurat de respondre a les preguntes clàssiques. En la dels diners ha volgut fer èmfasi en què al seu restaurant, El Celler, treballen 300 persones. Per això que els guanys no siguin abundants: "Tot el que guanyem ho reinvertim", desvelava. Finalment sí que s'ha mullat i ha declarat que al banc té entre 8 i 9 milions de pessetes! (10.000 euros aproximadament).