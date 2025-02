Gerro d'aigua freda per a Natalia Sánchez després d'una gran notícia a 'Sueños de Libertad'

Andrés comenta amb Begoña, personatge de Natalia Sánchez, el compromís que se sent obligat a tenir amb María. Aquest dimecres 19 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Damián va fer un important anunci respecte a la situació d'Andrés: va sortir de presó. Malgrat els intents de la seva germana per aplacar la seva set de venjança, el senyor Pedro no va donar el seu braç a tòrcer amb Andrés. A més, Andrés, que desconeix la realitat sobre l'embaràs de María, es va comprometre amb ella.

Gema es va desfogar amb Marta: volia treballar, però Joaquín s'hi va oposar. Era l'últim dia de Manuela a la cantina i la festa sorpresa de comiat a Luz, que va canviar d'opinió respecte al viatge a la convenció de perfumistes a Barcelona. Luis va decidir mantenir en secret el missatge d'Alberto i Fina no va acabar d'acceptar que el casament de Marta i Pelayo es produís.

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Andrés retreu a Jesús que no anés a visitar-lo a la presó. Pon Pedro es disculpa amb Digna per la seva intervenció per prolongar la detenció d'Andrés, però ella no està per la labor de perdonar-lo. A més, Digna exigeix a el senyor Pedro que la premsa es faci ressò de la innocència d'Andrés.

Miguel Ángel Vaca rep els resultats de les proves que li va fer el doctor Herrera: no són com ell esperava. el senyor Pedro demana ajuda a Irene per reconquerir Digna. Andrés comenta amb Begoña, personatge de Natalia Sánchez, el compromís que se sent obligat a tenir amb María.

Damián fa un important oferiment al doctor Herrera. Marta encarrega a Fina que instrueixi Gema en el seu nou lloc. Andrés intenta calmar les aigües entre ambdues famílies, però, com sempre, Jesús té alguna cosa a objectar.