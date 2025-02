Una convidada no apareix a 'La Revuelta' i David Broncano ha de donar explicacions

'La Revuelta' va viure un moment inesperat aquest dimarts quan l'esperada entrevista amb el duet d'actors Javier Gutiérrez i Leonor Watling no va poder desenvolupar-se com estava previst. Mentre que l'actor va arribar puntualment al plató per promocionar 'La vida breve', la seva companya de repartiment va patir un retard que va alterar el desenvolupament de l'espai presentat per David Broncano.

El presentador va anunciar l'entrada de tots dos actors, però, en adonar-se que només Javier Gutiérrez feia acte de presència, no va dubtar a preguntar per l'absència de Leonor Watling. "Està molt sol·licitada, ve de presentar els Goya", va explicar l'actor, abans d'aclarir que la seva companya es trobava en plena promoció en un altre mitjà. "Crec que està a 'La Ventana' a la SER", va afegir.

La situació, que en un primer moment semblava una possible broma, va ser confirmada pel mateix David Broncano davant del seu públic. "Pensareu que és conya però és real, per què s'han solapat les agendes? Què sabem?", va expressar l'humorista a ' La Revuelta'.

| RTVE

Malgrat l'inesperada absència de Leonor Watling, Javier Gutiérrez va intentar justificar el retard assegurant que l'arribada de la seva companya era imminent. "Està molt sol·licitada i sou veïns a la Gran Via així que és creuar la vorera", va bromejar l'actor. I és que, els estudis de la SER i el Teatre Príncipe, on es grava 'La Revuelta', estan molt a prop.

Amb l'absència encara sense resoldre, David Broncano va proposar improvisar juntament amb el seu únic convidat present. "En el cas d'avui és Leonor Waiting", va comentar entre rialles abans de consultar a Javier Gutiérrez sobre com afrontar la situació. "Et parlo francament, com encararíes tu això? Anem tirant tu i jo...", va suggerir, mentre tots dos intentaven comunicar-se amb l'actriu i l'equip per conèixer la durada del retard.

Finalment, quan l'entrevista estava a punt de concloure, Leonor Watling va irrompre al plató de 'La Revuelta' amb evident pressa i una bossa vermella a la mà. "He trigat perquè no teníem regal... aquí cal venir amb regal", va explicar l'actriu, qui només va tenir temps de respondre a les preguntes clàssiques del programa abans que s'esgotés el temps.