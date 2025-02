David Broncano assumeix la derrota en audiències després dels canvis a 'La Revuelta'

Ha estat una setmana complicada per a David Broncano i 'La Revuelta' pel que fa a audiències. No han aconseguit el lideratge en la seva franja d'emissió cap dia. I no perquè no comptessin amb un reclam de l'espectador, sinó per diversos motius de pes que li han fet retardar la seva emissió.

Més concretament TVE va emetre dimarts i dijous els quarts de final de la Copa del Rei obligant el programa d'entrevistes a emetre's després de la finalització del partit. I va donar la casualitat que cap partit va haver d'anar a pròrroga, cosa que hauria allargat fins a la matinada l'inici de 'La Revuelta'. Tot i així el programa es va emetre al voltant de les 11 de la nit.

Dilluns i dimecres 'La Revuelta' va ocupar el prime time, però competia amb un fort rival, 'La isla de las Tentaciones'. Que en termes d'audiències arrasa. Dilluns va aconseguir un gran 18,5% de quota de pantalla i 1.368.000 espectadors. Tampoc cal oblidar el seu altre rival, 'El Hormiguero, que s'està fent amb el lideratge de la seva franja.

| RTVE

Com poden comprovar, una setmana plena de traves per al programa de La 1, però que, com sempre, David Broncano i els seus col·laboradors han sabut treure humor d'aquesta situació. Anit, dijous 6 de febrer, 'La Revuelta' va començar més tard pel que 'El hombre mágico' no va enviar els nens a dormir. Tampoc Jorge Ponce va poder emetre els resultats de la loteria.

Amb aquests canvis, Grison va voler fer broma sobre els principals competidors de 'La Revuelta': "O competim contra 'El hormiguero' o contra el folleteo ('La isla de las tentaciones')", va assenyalar Grison, que va ser respost pel presentador: "Aquesta setmana ens estan fent la pinça". I va prosseguir fent referència a la escena tan rocambolesca que va protagonitzar Montoya: "Normal, un li dona una puntada a una tele, se'n va corrent al mar, es treu la camisa i crida 'És una guarra!'. És que contra això no podem competir", va assumir l'humorista.

David Broncano va reconèixer que havia vist aquesta escena i va donar suport al seu company: "És que no es pot competir contra això". Va ser Ricardo Castella qui va tancar el tema d'una manera molt poètica: "Nosaltres només competim contra nosaltres mateixos i amb les nostres ànsies de fer la millor televisió possible", va sentenciar l'humorista.