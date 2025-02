'Tinc un altre embaràs a casa': Karlos Arguiñano paralitza el seu programa amb una gran notícia

Karlos Arguiñano ha posat el fermall d'or a una setmana de receptes sensacionals al matí d'Antena 3 amb una gran notícia. Els naixements sempre són una boníssima notícia, i d'aquí a poc el cuiner serà testimoni d'un a casa seva. Durant la recepta a 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', el xef ha desvelat als espectadors que aviat serà testimoni d'un naixement.

"Tinc un altre embaràs a casa", sorprenia anunciant Karlos Arguiñano, abans de desvelar que es tractava de la seva gossa Lili. "És petita, se m'ha escapat diverses vegades i en una de les escapades ha hagut de buscar-se el nòvio perquè, de sorpresa, de sobte, la miro i dic 'aquesta noia, aquesta gosseta, ui quin cosset se li està posant'. Està prenyada", explicava el conegut cuiner d'Antena 3.

"Que vingui bé, com sempre es sol dir en aquests casos. Ens hem endut un ensurt a casa... Tenim dos gossos, Norton i Lili, i la Lili és una gosseta molt simpàtica, molt jove i ja la veia jo nerviosa", afegia, revelant com es va assabentar del que havia passat.

| Atresmedia

"Se m'ha escapat diverses vegades i en una de les escapades, algun nòvio que es comunicarien bordant imagino, perquè aquests no tenen mòbil. Doncs enganxada, què hi farem. Vamos a ver, ja us explicaré...", concloïa Karlos Arguiñano l'anècdota, prometent als espectadors d'Antena 3 narrar-los les novetats de l'embaràs més endavant.

En audiències, durant el mes de gener, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' va liderar per 34è mes consecutiu amb un 18,9% de share i 904.000 espectadors. De fet, va ser el seu rècord de temporada i el seu millor gener històric, situant-se a +7,5 punts del seu rival directe, 'Vamos a ver' a Telecinco, la major distància de la història.

A més, aquesta mateixa setmana, el dijous 13 de febrer, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' es va disparar a la seva màxima quota de temporada. Va aconseguir un 21,2% i va liderar amb més d'un milió de seguidors de mitjana i 1.479.000 espectadors únics amb la recepta de 'Costelles de porc amb verdures a la sidra'.