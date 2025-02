La reclamació de David Broncano a TVE després dels seus canvis d'emissió amb 'La Revuelta'

Aquesta setmana, l'emissió de 'La Revuelta' ha patit diversos canvis. D'estar en el prime time, el programa ha passat a ser un late night. El motiu? Els quarts de final de la Copa del Rei que ahir van disputar Atlètic de Madrid-Getafe i dijous serà el torn de València-Barça.

Per tant, el programa de David Broncano s'emet després dels partits, suposadament a partir de les 23:20 hores, segons la programació de TVE. Això no ha agradat al presentador i ha mostrat el seu descontentament en plena emissió. Recentment va perdre la batalla d'audiències davant 'El Hormiguero' i tem coincidir amb 'La isla de las tentaciones' dues vegades per setmana.

Encara que el duel amb el programa d'Antena 3 el té més que controlat i és totalment normal que les audiències fluctuin. El que no té tan controlat és competir amb 'La Isla de las Tentaciones' que, com bé confirmen les dades d'audiència, és un rival molt fort per a qualsevol cadena.

| RTVE

"Avui anem més tard contra 'La isla de las tentaciones' que això és...", va assenyalar el presentador. "Quan pensàvem que ho teníem controlat amb 'El Hormiguero' ha vingut 'La isla'", va insistir el presentador.

"O sigui som nosaltres contra gent en bikini", va expressar Ricardo Castella desencadenant unes rialles en tot el teatre. Encara que el programa no es va adonar que justament dimarts competeixen contra 'GH Dúo' i no contra 'La Isla de las Tentaciones' que s'emet dilluns i dimecres.

Poc després, entrava amb la seva seccióJorge Ponce per fer referència a aquest retard. "Avui és un dia complicat. Anem després del futbol i el resultat ja s'ha donat. Si va massa tard perquè hi ha pròrroga, el programa tampoc s'emet avui. Es posa un altre dia en el futur, que no se sap quin dia seria". Encara que la seva major preocupació per elucubrar fins a una teoria a la pissarra ha estat la possibilitat de no emetre el resultat de les loteries.

Després de fer humor amb aquest canvi, David Broncano va expressar a tota l'audiència la petició que ha fet a RTVE per a ocasions com aquesta en què el seu programa hagi d'emetre's després del futbol: "He parlat avui amb TVE i els he dit que encara que comenci a les 12, que posem el programa. En cas que hi hagi pròrroga, ells havien programat una pel·lícula, perquè fa dues o tres setmanes va passar, vam començar molt tard i ens va fer pena", va confessar el presentador preocupat pels seus fidels seguidors.