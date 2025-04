Preocupació per Carmen Asecas pel que passa després del seu part a 'La Promesa'

Catalina, personatge de Carmen Asecas, travessa moments de gran incertesa, i els últims esdeveniments a 'La Promesa' no han fet més que empitjorar la seva situació. La jove, que es troba en un delicat estat de salut a causa de l'embaràs, no s'esperava que les tensions amb Adriano desencadenessin el seu part. En un gir inesperat, les contraccions van arribar de manera sobtada, fora del palau, deixant a Catalina completament desprevinguda.

Prèviament, Adriano li va confessar les seves intencions a 'La Promesa': "Si he vingut fins aquí és per dir-te que et segueixo estimant amb tota la meva ànima. Estic disposat a treballar fins a esllomar-me per tirar-te endavant, a tu i a aquests fills que esperes. El que vull dir-te és que estaré al teu costat, que criaré aquests nens com si fossin els meus propis fills". Malgrat aquesta declaració, Catalina es va mantenir ferma en la seva decisió de no donar-li una segona oportunitat, demanant-li que marxés de l'habitació.

Tot i que Catalina, personatge de Carmen Asecas, guarda el secret sobre la identitat del veritable pare dels seus fills, Adriano no deixava d'obrir el seu cor. No obstant això, l'actitud defensiva de la jove només provoca una nova confrontació: "Puc assumir els meus errors i les seves conseqüències. Segurament una altra persona necessitaria ajuda, però jo no".

| RTVE

Això va portar a Adriano a esclatar: "Si no fossis tan orgullosa i tan superbiosa t'adonaries que no estàs dient més que bajanades, per molt que et molesti. No veig cap motiu per voler estar amb tu. Saps per què? Perquè ets insuportable".

Aquesta discussió va deixar a Catalina desbordada, submergida en un estat emocional molt fràgil, mentre es trobava a dues setmanes de la seva data prevista de part. No obstant això, les tensions i l'estrès dels últims dies van avançar el moment del part. Fora del palau de 'La Promesa', Catalina es va sentir sola i desorientada quan les contraccions van començar, però Àngela i Curro van arribar a temps per ajudar-la. El que ningú esperava és que tots dos es veurien involucrats en el part.

Encara que Catalina va patir enormement durant el procés, va mostrar una valentia inesperada, traient forces per donar a llum a la seva primera filla, que va néixer sana. No obstant això, la jove va perdre el coneixement després de l'esforç, deixant en suspens a tots els espectadors de 'La Promesa'. El futur immediat de Catalina, personatge de Carmen Asecas, és incert, i amb un segon fill encara per néixer, la intriga augmenta: Com continuarà la seva història?