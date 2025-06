Crítiques a 'Tu Cara Em Sona' després d'unes paraules desafortunades de Lolita a Yenesi

La dotzena edició de 'Tu cara me suena' no deixa de generar titulars, i no només per les seves actuacions musicals. El talent show està vivint un dels cursos més tensos que es recorden, marcat per conflictes en directe i queixes a les xarxes socials. Ara, l'epicentre de la tempesta mediàtica torna a ser Yenesi i el seu enfrontament amb part del jurat de 'Tu Cara Me Suena'.

Fa unes setmanes, Yenesi abandonava el plató de 'Tu Cara Me Suena' després d'expressar el seu descontentament amb les puntuacions que rebia. La seva sortida va desfermar una onada de reaccions que no van trigar a viralitzar-se abans fins i tot que la gala s'emetés en obert.

Ara, la polèmica ha fet un nou gir. A la gala que Antena 3 emetrà aquest divendres, i que alguns ja han pogut veure a atresplayer, es produeix un cara a cara entre Yenesi i Lolita Flores que ha tornat a dividir l'audiència. Després de la seva imitació d'Isabel Pantoja, la concursant rep un llarg missatge de la cantant i actriu, que comença amb un to aparentment conciliador: "Hi ha hagut bastants malentesos i t'ho vull aclarir".

| Atresmedia

"Em va molestar molt la teva actitud d'aquell dia que et vas enfadar i vas marxar. Com que ets molt jove, Yenesi, jo aquell dia t'ho vaig perdonar perquè crec que encara et queda molt per aprendre a la vida i sobretot en aquesta professió", continua, visiblement molesta pel que va passar setmanes enrere.

"Jo no tinc absolutament res en contra teu. Simplement, l'únic que m'hauria agradat sentir és un perdó públicament. No a nosaltres, sinó als teus companys, a la gent que hi havia al plató i a aquells que hi ha a l'altre costat de la càmera", afegia Lolita a 'Tu Cara Me Suena'.

Tanmateix, el que ha acabat encenent la conversa a les xarxes és la part final de la seva intervenció, on fa referència directa a la identitat de gènere de Yenesi. "Tu tens una condició amb la qual has de donar exemple a aquells nens i nenes que estan patint perquè tenen una transició a la vida i a vegades no ho poden tenir. Com a exemple, crec que aquest detall que vas tenir no l'has de tornar a fer", deia Lolita.

El comentari ha estat interpretat per bona part del públic com una pressió injusta sobre Yenesi per la seva condició de dona trans.Molts consideren que el missatge transmet la idea que una persona trans ha de comportar-se sempre com a model exemplar, un estàndard que no s'exigeix a la resta.

Alguns usuaris qüestionaven que s'hagi decidit emetre el moment sense talls, qualificant-lo de "vergonyós". La controvèrsia ha escalat fins al punt que Tinet Rubira, productor executiu de 'Tu Cara Me Suena' i director de Gestmusic, ha contestat a les crítiques. "Vergonya seria tallar Lolita o no deixar-li expressar la seva opinió", va afirmar a les xarxes socials.

"Crec que Lolita Flores li parla des de l'experiència i l'afecte. Així ho va percebre Yenesi. A partir d'aquí, que cadascú pensi i opini, amb educació, el que consideri", afegia.