Ningú s'imaginava l'última actuació de Bertín Osborne a 'Tu Cara em sona'

La darrera gala de 'Tu cara me suena' va tornar a deixar espai per a l'humor més esbojarrat de la mà de Bertín Osborne. El cantant, que ha deixat clar que el seu no són les balades sinó el country i el heavy, es va enfrontar a un repte tan improbable com divertidíssim. Bertín Osborne es va transformar en el Sevilla, vocalista dels Mojinos Escozíos, per cantar "Chow chow".

Amb perruca, panxa falsa i actitud roquera, Bertín Osborne ho va donar tot a 'Tu Cara Me Suena'. O gairebé tot, ja que la lletra, plena de doble sentit i amb més paranys que una cançó infantil, li va jugar una mala passada. Se li va escapar el riure al mig del tema, arrossegant amb ell el públic i el jurat.

"Això és història d'Espanya. Un gran fent del Sevilla", va celebrar Manel Fuentes, visiblement encantat amb el momentàs a 'Tu Cara Me Suena'. Bertín, per la seva banda, va revelar que no va actuar sense abans consultar l'original: "L'hi he enviat fa mitja hora i es pixava. M'ha dit que ell volia ser aquí, però que no ha pogut".

| Atresmedia

Manel Fuentes, sense perdre el somriure, li va deixar anar: "Has començat divinament, però després hi ha hagut un empatx de chow chows". I Bertín, fidel al seu estil, va intentar explicar-se: "És que la lletra era molt profunda. L'he volgut cantar amb entonació de recitació i bé".

La crítica més directa va venir de Chenoa, que no es va tallar gens: "T'ha agafat el riure a la part més romàntica. La salsitxa ha estat la paraula clau". I aquesta paraula es va convertir en el punt de no retorn d'una actuació que va acabar en caos còmic.

Tanmateix, Àngel Llàcer va voler ressaltar l'essencial: “Hi ha una cosa que m'encanta de Bertín i és que s'ho passa bé. Ha rigut al mig de la seva cançó i això és meravellós”. El mateix Bertín Osborne ho va confirmar sense embuts: “Per això vinc jo, per riure'm”.

Florentino Fernández també va veure el got mig ple, tot i que va reconèixer les dificultats: “Et creixes davant l'adversitat i l'adversitat és que aquesta cançó a tu no et va gens. La veu no pots... És que, saps què passa? Fer aquesta cançó no és fàcil”.