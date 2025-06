L'actuació de Melani a 'Tu Cara Me Suena' que ha fet plorar la Lolita

L'última entrega de 'Tu Cara Me Suena' va viure un dels seus moments més commovedors gràcies a l'actuació de Melani García.La jove artista valenciana va sorprendre el públic i el jurat amb una interpretació delicada i emotiva de "Caresse sur l’océan", el tema principal de la pel·lícula "Els nois del cor". La posada en escena, amb la participació del cor infantil de l'Escola de Música Praeludium de Sabadell, va convertir el plató en un autèntic homenatge a la innocència i la nostàlgia.

Durant els assajos, la Melani no amagava com li tocava personalment aquesta cançó. "Cada vegada que la veig, ploro", confessava amb sinceritat a 'Tu Cara Me Suena'. Manel Fuentes no va perdre l'oportunitat de fer broma just abans que la Melani passés pel clonador: "És una nena de 17 anys que farà d'un nen de 14 anys".

Però va ser en acabar l'actuació quan el plató de 'Tu Cara Me Suena' es va aturar. Lolita Flores, visiblement emocionada, no va poder contenir les llàgrimes: "És per emoció. Feia molt de temps que no plorava en un programa de 'Tu cara me suena'. M'has emocionat, Melani. Perquè la teva veu arriba, i cantant amb els nens m'arriba més. No sé si és que des que soc àvia cada vegada que hi ha un nen m'arriba directament al cor".

| Atresmedia

El vincle que es va crear entre la Melani i la Lolita va traspassar la pantalla: "Et puc fer una abraçada?", va preguntar la concursant. "Sí, vida meva", va respondre la jurat, fonent-se totes dues en una tendra abraçada que va segellar un dels moments més humans de la temporada.

Chenoa, també tocada per l'actuació, va destacar l'efecte que va tenir al plató. "La tendresa d'aquest número, i veure aquests nens tan disciplinats, tan obedients, és molt bonic la màgia que s'ha creat", opinava.

Més enllà de la tècnica, el jurat va coincidir que la Melani havia aconseguit commoure des d'un lloc íntim: "I és de sentiments. No és una exhibició de veu, que tu la tens, és el sentiment", va reafirmar la Lolita. "I és quan s'arriba al cor amb una cosa tan subtil i tan meravellosa. De vegades les coses subtils i petitones t'arriben al cor d'una manera molt gran", afegia.