Gerra d'aigua freda per a Seyran després d'un enfrontament de Ferit a 'Una nova vida'

El que va començar com una nit distesa entre germanes i amics va acabar derivant en un autèntic terratrèmol emocional a 'Una nueva vida'. Seyran i Suna només volien gaudir d'una estona amb Kaya, però la vetllada va donar un gir que va deixar tothom al límit del col·lapse. La situació es va tensar des del primer moment en què Ferit va veure les noies amb una copa de més.

El protagonista no va trigar a llançar una indirecta directa a la seva cunyada: "No beguis tant, Suna, que després fas coses de les quals te'n penedeixes". Seyran, visiblement desinhibida per l'alcohol, no va dubtar a explicar a Kaya, davant de tothom, l'origen d'aquella acusació: una nit, Suna va beure més del compte i va acabar besant Ferit. La confessió va caure com una llosa sobre la seva germana, que va quedar completament aclaparada i trencada per la vergonya a 'Una nueva vida'

A més, quan Asuman va proposar a Seyran acompanyar-la al bany, aquesta va llançar un nou dard enverinat. "No hauria de deixar sol el meu marit, per si de cas, ja saps, la meva germana està borratxa", deia. Suna, incapaç de reaccionar, va marxar a la seva habitació entre llàgrimes a 'Una nueva vida'.

| Atresmedia

L'endemà, la aparença de calma de l'esmorzar amagava una nova explosió imminent. Kaya, conscient que el seu cosí Ferit estava a punt de boicotejar el seu projecte del local explicant-ho a l'avi, va decidir avançar-se.

Seyran, que revisava el seu mòbil, va rebre un missatge inesperat que la va fer esclatar d'alegria: "M'han agafat a la universitat... no m'ho crec, és un miracle!", va cridar amb llàgrimes als ulls. Ferit, visiblement molest, va preguntar quan havia presentat la sol·licitud.

En veure Kaya felicitant-la, va comprendre de seguida que el seu cosí estava darrere de tot a 'Una nueva vida'. Seyran, emocionada, va abraçar Kaya agraint-li el gest. Però Ferit, incapaç de contenir-se, va colpejar la taula amb violència i va esclatar: "Et vaig dir que no t'interposessis entre la meva dona i jo!".

La resposta de Seyran va ser tan ferma com dolorosa: "En comptes de donar-me l'enhorabona o agrair-li el gest a Kaya, mira què estàs fent". Quan Ferit va fer un pas amenaçador cap a la seva dona, Kaya no va dubtar i es va interposar per protegir-la. Amb això, 'Una nueva vida' va tancar el capítol amb gran tensió i moltes preguntes a l'aire.