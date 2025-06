Lolita Flores no pot contenir les llàgrimes pel que ha vist a 'Tu Cara Em Sona'

La màgia de Disney es va tornar a apoderar de l'escenari de 'Tu Cara Me Suena', aquesta vegada per tocar fibres molt íntimes. A la desena gala de l'edició, Ana Guerra i Raoul van oferir una actuació que va provocar un autèntic torrent d'emocions al plató. I és que els participants es van enfrontar a un repte delicat: interpretar l'inoblidable "Un món ideal", el tema més emblemàtic d'Aladdín.

Manel Fuentes ja anticipava quelcom especial: "Podem estar davant d'un gran número". Sobre una catifa màgica teledirigida, els artistes van recrear el romàntic vol pels cels que tantes generacions han somiat. L'escenografia, impecable, va servir de marc per a una interpretació sensible i acurada que va transformar l'ambient de 'Tu Cara Me Suena'

L'actuació no només va ser aplaudida per la seva qualitat vocal i posada en escena, sinó per l'impacte emocional que va provocar entre els presents, especialment en el jurat. Les càmeres de 'Tu Cara Me Suena' no van trigar a enfocar les llàgrimes de Chenoa i Lolita Flores, visiblement commogudes.

| Atresmedia

"Jo pensava que això li passaria a la Lolita, amb els seus nets!", va bromejar Manel Fuentes en veure l'artista emocionada, un comentari que va arrencar somriures fins i tot enmig de l'emoció. Chenoa no va trigar a confirmar: "Les dues estàvem plorant", just en el moment en què Lolita, incapaç de contenir-se, tornava a esclatar en plor.

La cantant va intentar explicar entre llàgrimes el que havia sentit: "M'he emocionat, però no pels meus nets", va dir amb sinceritat. "La cançó és meravellosa i a mi em porta a ser nena una altra vegada, a quan els meus fills eren petits. La meva filla era fan d'Aladdín, els anys passen i creixen", afegia.

Encara sobrecollida, va voler agrair l'entrega dels concursants: "Ho heu fet molt bonic i molt bé. M'heu transportat[a una altra època]".

Manel Fuentes va tancar el moment amb una reflexió que resumia l'essència de 'Tu Cara Me Suena': "Té molt de mèrit que l'art al final es transformi en emocions que es comparteixen". I mentre Lolita s'eixugava les llàgrimes, afegia amb tendresa: "Ara em recomponc i torno a ser jo. He anat a la Lolita nena, mare i àvia".