Bertín Osborne desmenteix el major rumor sobre el seu contracte a 'Tu Cara Me Suena'

Bertín Osborne es troba al centre de la conversa pública per la seva participació a 'Tu cara me suena'. Tot i que el seu pas pel talent show d'Antena 3 ha generat interès des del principi, les darreres setmanes s'ha vist embolcallat en una nova polèmica. Tot per un suposat veto a imitar dones, cosa que Bertín Osborne ha negat rotundament.

El rumor, estès principalment a les xarxes socials, sostenia queBertín Osborne havia inclòs al seu contracte una clàusula per evitar encarnar artistes femenines. Tanmateix, tant el cantant com la productora de 'Tu Cara Me Suena' han sortit al pas per desmentir-ho.

"Sempre hi ha babaus que diuen que tinc una clàusula que diu que no puc, però això és absolutament mentida. Això és el que t'emprenya al final", va assegurar Bertín Osborne en una entrevista amb Yotele, visiblement irritat per les especulacions.

| Atresmedia

Lluny d'esquivar el tema, Bertín Osborne ha mostrat fins i tot predisposició a enfrontar-se a aquest repte. "Estic segur que em tocarà una dona", va dir, referint-se a les imitacions que encara li queden a 'Tu Cara Me Suena'.

La productora Gestmusic també va voler deixar clara la seva postura davant la creixent polèmica. Tinet Rubira, director de la companyia, va confirmar que "en cap dels contractes dels concursants hi ha, o hi ha hagut, clàusules que condicionin el polsador", desactivant així qualsevol teoria sobre tractes especials. Unes paraules amb les quals han desmentit tots els rumors al voltant del contracte de Bertín Osborne a 'Tu Cara Me Suena' respecte a altres concursants, que ja han canviat de gènere.

En audiències, amb la seva novena gala, 'Tu Cara Me Suena' va continuar imbatible amb un 21,9% de quota de pantalla, avantatjant els seus competidors en +10,7 i +17,3 punts. Va ser l'emissió més vista de la nit amb 1,7M d'espectadors de mitjana i el programa més vist de la televisió, amb més de 4,7 milions d'espectadors únics. 'Tu Cara Me Suena' lidera en tots els públics i en target comercial (22,2%), destacant en joves de 13-24 anys amb un gran 31,5% i també en 25-34 anys amb un 26,3%.