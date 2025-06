Pedro Sánchez fa servir l'humor i respon a un esquetx sobre el Falcon a 'La Revuelta'

'La Revuelta' no és un programa convencional. Es tracta d'un espai en què pot passar qualsevol cosa durant l'emissió, ja que l'humor predomina i els filtres són mínims. De fet, no és estrany que s'hi visquin moments tan surrealistes i estrafolaris que semblen trets d'un quadre de Dalí. Però precisament en aquesta imprevisibilitat i desimboltura rau la seva originalitat i el seu encant.

Qui moltes vegades és protagonista d'aquests moments és Jorge Ponce amb la seva inesperada secció. En aquesta ocasió, va recórrer a l'humor per abordar temes d'actualitat i "entrevistar" el president del Govern, Pedro Sánchez.

Per fer-ho, va utilitzar un croma en què apareixia una imatge de Pedro Sánchez, amb ulleres de sol, assegut en una de les butaques de l'avió Falcon. Gràcies als efectes especials, l'humorista es va col·locar al seu costat per comentar-li, en to irònic, alguns temes del moment.

| RTVE

D'entre els temes que va abordar en la seva paròdia, va destacar la menció a Víctor de Aldama —protagonista d'una polèmica aquest dimecres durant la roda de premsa de Leire Díez—, al president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i a l'ús del Falcon. En to irònic, Ponce va suggerir que necessitava l'avió: "Jo el necessito. Begoña el fa servir dimarts i dijous per a pilates." Al seu torn, David Broncano va fer broma: "A veure quan el podem agafar nosaltres".

L'sketch va provocar el riure de Pedro Sánchez, qui no va dubtar a sumar-se a l'humor citant el vídeo al seu compte de X (abans Twitter). Fent servir la ironia sobre la polèmica entorn de l'ús del Falcon, va escriure: "Jorge, tu tampoc viatges en Falcon perquè no vols...".

Després d'aquesta publicació, molts usuaris a les xarxes socials van celebrar el sentit de l'humor del president i van riure amb la seva resposta inesperada. Tanmateix, no van faltar les crítiques. Alguns li retreuen que, en lloc de pronunciar-se sobre els temes urgents que envolten el seu Govern —des de les tensions polítiques fins als escàndols recents—, hagi optat per fer orelles sordes i limitar-se a comentar, en to de broma, la polèmica sobre l'ús del Falcon.