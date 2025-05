Les crítiques del creador d''Ena' a RTVE: revela que s'ha estrenat en altres països

Mentre 'Ena', la minisèrie sobre la reina Victòria Eugènia, recorre Europa amb la seva estrena internacional,a Espanya continua sense aparèixer per la graella de RTVE. Aquesta situació ha colmat la paciència del seu creador, Javier Olivares, que ha recorregut a les xarxes socials per denunciar el que considera un abandonament del servei públic. La sèrie va ser anunciada per RTVE al setembre de 2023, just quan començava el seu rodatge, però gairebé dos anys després, la seva estrena a La 1 continua sense data.

En canvi, el públic finlandès ja té disponible la sèrie completa a la plataforma Yle Areena des d'abril i el 4 de maig es va estrenar també a Portugal a RTP2. Tant Yle com RTP són televisions públiques, cosa que agreuja el desconcert, ja que el projecte que hauria d'haver vist la llum primer al seu país d'origen ha estat emès abans a l'estranger.

D'aquesta manera, Javier Olivares, creador de 'Ena', ha estat especialment dur en les seves crítiques: "Doncs sí: la sèrie espanyola 'Ena'. La Reina Victòria Eugènia va ser llançada a Finlàndia el 8 d'abril de 2025, tant a televisió com a internet". I, amb sarcasme, va rematar: "Estrena a Canes, Portugal, Finlàndia... S'estrenarà a Ganimedes abans que a Espanya".

| RTVE

Lluny de tractar-se d'una queixa puntual, Javier Olivares ha aprofitat el moment per posar sobre la taula altres frustracions professionals amb RTVE. "Portaré a Portugal o Alemanya (jo què sé) la meva sèrie (ja desenvolupada) de Felip II. Aquí encara esperant resposta. En dos anys és el cinquè centenari del seu naixement. Informo per servei públic, per descomptat", afegia.

Cal destacar que, segons una petició de TVeo al portal de transparència, el pressupost total de 'Ena' és de 6.013.794,69 euros, cosa que suposa 1.002.299,12 euros per capítol. No obstant això, l'aportació de RTVE a la producció és de 4.859.146,10 euros. No obstant això, sumant altres recursos interns i externs associats a la sèrie, la despesa total de RTVE en 'Ena' és de 4.863.106,86 euros.

Respecte al pressupost total de la producció (6.013.794,69€), les partides més altes són per a equip tècnic (2.165.863,33€), personal artístic (929.119,37€) i escenografia (787.350,00€). Segueixen maquinària de rodatge i transports (421.321€), muntatge, sonorització i postproducció (368.800,00€), viatges, dietes i menjars (297.157,92€) i guió, músiques, compra drets (274.000€). Ja en partides més baixes despeses generals (131.612,66€), suports gravació i diversos producció (84.394,50€) i assegurances i impostos (49.700€).

Així és la trama de la sèrie 'Ena'

| RTVE

'Ena' és la història d'una reina i també d'una dona.D'una jove anglesa que mai havia somiat ser reina d'Espanya. Alfons XIII, amb dinou anys i Rei d'Espanya des de 1902, es va fixar en ella, una elecció que va contradir la seva mare, María Cristina.

En el viatge, va deixar enrere la seva família, els seus costums, la seva cultura i va haver de renunciar a la seva religió per viure en terra estranya. Terra en la qual el primer que va patir va ser un atemptat el mateix dia del seu casament, durant la desfilada nupcial al carrer Major, després de casar-se a l'Església dels Jerònims. Un atemptat que va causar desenes de víctimes.

Mai es va sentir acceptada ni estimada, però va lluitar sempre per aconseguir ambdues coses. Moderna en un ambient tradicional, va ser icona de la moda i de l'alliberament dels costums femenins. Encara que a Espanya se la coneix més com a Victòria Eugènia, a la Família Reial britànica i en el seu cercle d'amistats sempre la van anomenar, afectuosament, Ena, un homenatge al seu naixement en terres escoceses, on va passar la seva infància.