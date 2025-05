RTVE Play recupera 'La Família de la Tele' després de la seva cancel·lació, però amb un canvi

'La Familia de la Tele' torna a RTVE Play després de la inesperada cancel·lació de dimecres.A La 1, l'espai s'emet en dos blocs: de 15:50h a 16:50h i de 18:40h a 20:30h. Enmig, 'La Familia de la tele' salta a RTVE Play amb un format diferent, més dinàmic, i la sortida i entrada dels col·laboradors.

Tanmateix, malgrat estar anunciat, aquest dimecres 7 de maig, 'La Familia de la Tele' no es va emetre a RTVE Play. No obstant això, aquest dijous 8 de maig torna l'emissió, però amb un canvi important: només s'emetrà durant 'Valle Salvaje'. Per tant, l'espai de RTVE Play redueix la seva emissió a cinquanta minuts, de 16:50h a 17:40h, i no s'emetrà durant 'La Promesa', que seria fins a les 18:35h.

Es desconeixen els motius d'aquesta decisió sobtada, però podria estar motivada per les fluixes audiències que ha recollit 'La Familia de la Tele' en els seus primers dies. A més, ha sortit a la llum que l'espai també prepara més canvis al plató, per intentar fer més dinàmic l'espai.

| RTVE

En el seu tercer dia, aquest dimecres, a causa de l'especial informatiu de La 1 sobre el conclave, tan sols es va emetre en el segon acte. No obstant això, 'La Familia de la Tele' va perdre vuit dècimes fins a un escuet6,2% i 445.000 seguidors. En franja de coincidència, 'La Familia de la Tele' va ser quarta per sota d'Antena 3 (14,5% i 1.045.000), Telecinco (11,1% i 797.000) i laSexta (9,8% i 706.000). De fet, és cinquena si tenim en compte les autonòmiques (9% i 645.000), que també treuen tres punts de quota a l'espai de La 1.

Recordem que, en la seva estrena, el primer tram de 'La Familia de la Tele' va ser tercer amb un escuet 8,7% i 769.000, per sota de Telecinco (8,9%) i Antena 3 (14,1%). Per la seva banda, el segon tram de 'La Familia de la Tele' es va conformar amb un 9,1% i 708.000 seguidors. En el seu segon dia, en el seu primer tram es va mantenir en audiències en marcar un 8,7% i 765.000, però va caure 1,7 punts en el segon fins a un escuet 7,4% i 546.000. D'aquesta manera, en