Audiències: 'La Família de la Tele' continua sense aixecar el cap com a quarta opció

Segueixen les males notícies per a 'La Familia de la Tele', que no aconsegueix enganxar el públic. El programa de La 1 presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua continua fent canvis per millorar les seves audiències. Tanmateix, sembla que de moment no han aconseguit enganxar nous adeptes.

Recordem que, en la seva estrena, el primer tram de 'La Familia de la Tele' va ser tercer amb un escuet 8,7% i 769.000, per sota de Telecinco (8,9%) i Antena 3 (14,1%). Per la seva banda, el segon tram de 'La Familia de la Tele' es va conformar amb un 9,1% i 708.000 seguidors. En el seu segon dia, en el seu primer tram es va mantenir en audiències en marcar un 8,7% i 765.000, però va caure 1,7 punts en el segon fins a un escuet 7,4% i 546.000. D'aquesta manera, dimecres, únicament en el seu segon bloc, es va quedar en un escuet 6,2% i 445.000 seguidors.

Per tant, aquest dijous 8 de maig, a causa de la proclamació del nou papa, 'La Familia de la Tele' tan sols va emetre el seu primer bloc, de 15:50h a 17:05h aproximadament. Un espai que s'ha quedat en un escueto 8% i 696.000 espectadors com la quarta opció des de La 1. Per tant, perd set dècimes respecte a l'emissió de dimarts.

| RTVE

En franja de estricta coincidència, de 15:54h a 17:06h,'Sueños de Libertad' ha liderat amb un 13,6% i 1.191.000 seguidors des d'Antena 3. La segona opció ha estat per a 'Tardear' amb un 9% i 784.000. Finalment, 'Todo es Mentira' de Risto Mejide guanya per la mínima amb un 8% i 698.000, tan sols 2.000 espectadors per sobre de 'La Familia de la Tele'.

Just després de 'La Familia de la Tele', 'Valle Salvaje' segueix per sobre de la seva mitjana amb un 10,1% i 793.000 seguidors. A més, els pocs minuts emesos de 'La Promesa' lideren la seva franja des de La 1 amb un 12,8% i 981.000. Finalment, l'especial per la proclamació del papa va funcionar amb un 14,5% i 1.368.000 espectadors: puja al 16,6% en simulcast amb La 2 i el Canal 24 Horas. Amb tots aquests resultats, La 1 és segona en el dia amb un 11,5%, superant Telecinco (11,2%).