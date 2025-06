Telecinco comunica la gran notícia més esperada sobre el retorn de 'Gran Hermano'

'Gran Hermano' inicia el compte enrere per a l'inici de la seva nova edició, que comptarà amb Jorge Javier Vázquez com a presentador. Aprofitant la gala de 'Supervivientes', aquest dijous 5 de juny, Telecinco ha anunciat la notícia més important per als fans. 'Gran Hermano' ja ha obert el seu càsting per a l'estrena de la seva dotzena edició d'anònims, que s'estrenarà a la tardor.

"Maica Benedicto va ser l'última a trepitjar la casa, però tu pots ser el primer a trepitjar la nova", ha estat l'anunci de 'Gran Hermano' per obrir el seu càsting. Per tant, els interessats ja s'hi poden inscriure a través de la web de Telecinco.

Entre les novetats, després de més de dues dècades, 'Gran Hermano' abandona la casa de Guadalix de la Sierra per traslladar-se a una nova ubicació. A falta de confirmació oficial, tot apunta que el reality s'instal·larà a Tres Cantos, un municipi del nord de Madrid. La proximitat amb les instal·lacions de Mediaset, a només 12 quilòmetres, permetrà una logística més àgil, especialment per als trasllats de concursants expulsats al plató en només deu minuts.

| Mediaset

En audiències, l'última edició de 'Gran Hermano', presentada per Jorge Javier Vázquez, va ser líder la nit de dijous i diumenge. De fet, les seves gales principals van fer una excel·lent mitjana del 16,2% i 982.000 espectadors, pujant fins a un 18,3% de share a la final.

Recordem que, tal com ja va confirmar Mediaset, la segona edició de 'Supervivientes All Stars' obrirà la temporada al setembre. Es tracta d'una nova edició que reunirà alguns dels exconcursants més emblemàtics del format d'aventures. Segons les informacions publicades, serà una edició curta, que es mourà entre el mes i mig i els dos mesos de durada.

A continuació, 'Gran Hermano' agafaria el relleu directe a la graella, ja que Telecinco tindria previst l'estrena per al mes de novembre. Amb aquesta data, la cadena garanteix que els concursants passaran aquest Nadal tancats a la casa, un context que promet aportar noves emocions a la narrativa del programa. Sorprèn aquesta decisió, ja que sempre se sol evitar que els formats arribin a Nadal, una època de més consum i que genera problemes als equips per les vacances.