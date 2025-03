Comunicat de Luitingo a 'Fiesta' després de sortir a la llum el seu àudio contra Jessica Bueno.

Les dures imatges de Jessica Bueno durant el passat 'De Viernes' van impactar els espectadors. Durant la seva visita, la model va poder escoltar el que la seva exparella Luitingo deia d'ella a les seves esquenes. Tot i que els àudios no es van fer públics, les llàgrimes desconsolades d'ella donaven a entendre la gravetat de l'assumpte.

I és que la ruptura de Jessica Bueno i Luitingo ha estat en boca de tothom en les últimes setmanes. Al febrer, la parella signava un comunicat confirmant la seva separació "tot i que s'estimaven" i per diferents desencontres. No obstant això, el que va succeir a 'De Viernes' donava un gir de 180º a la situació.

| Mediaset

"Se suposa que ens estimàvem, estic en xoc. Com ha pogut parlar així de mi i dels meus fills?", expressava una dolorida Jessica Bueno al programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona. "Era el meu millor amic i no li he donat motius perquè estigui enfadat amb mi. El que més em dol és que parli així dels meus fills", explicava la model andalusa completament trencada.

Després de l'incident, Luitingo també ha aprofitat per donar el seu punt de vista i defensar-se de les acusacions abocades sobre ell. Per això, ha parlat amb Kiti Gordillo, col·laboradora de 'Festa', i a qui li ha confessat "estar devastat".

"Ara mateix estem tots aquí a casa rebentats plorant i la veritat que súper malament", explicava l'exconcursant de 'GH VIP'. "Que em diguin i facin el que vulguin, jo ni tinc ganes de parlar ni puc", declarava ell, sense explicar el motiu i recalcant com de "malament" està.

Les causes de la ruptura

| Instagram, @jessica_bueno

Encara que la parella encara no s'ha pronunciat sobre les causes directes de la seva ruptura, sí que ho ha fet Amor Romeira. La col·laboradora de 'Festa' va parlar abans que ho fessin ells i va revelar les presumptes raons del final de la història d'amor entre ambdós.

Tal com va explicar Romeira, a Luitingo li molestava especialment que Jessica Bueno es mostrés dolguda i trista públicament. Segons afirma la col·laboradora, no li agradaria sentir que quedava com "el dolent de la relació".

Amor també va explicar que el canvi de residència des de Bilbao a Sevilla va complicar encara més la relació. Segons la col·laboradora, el cantant va mentir en repetides ocasions a Jessica Bueno sobre els seus plans, dient que anava a berenar amb familiars quan, en realitat, se n'anava de festa amb amics.