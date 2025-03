Alba Carrillo diu prou a 'D Corazón' pel que ha viscut en directe amb una altra col·laboradora

Per a aquest dissabte 8M, Dia Internacional de la Dona, 'D Corazón' tenia un homenatge particular. Per commemorar un dia tan reivindicatiu, el programa de La 1 ha organitzat una emissió completament "femenina". Com és habitual, Anne Igartiburu s'ha posat al capdavant del programa però, aquesta vegada, acompanyada només per col·laboradores.

Valeria Vegas, Marina Bernal, Gema Fernández i Alba Carrillo han estat el repartiment que en aquesta ocasió ha acompanyat la basca. Durant tot el programa, les col·laboradores han donat la seva opinió sense embuts de alguns dels temes del cor del moment. No obstant això, la cosa s'ha posat tensa quan tocava parlar de l'últim comunicat de Jesulín de Ubrique.

I és que el torero i la seva dona, María José Campanario, han publicat un text sol·licitant als mitjans que no despixelin les imatges del seu fill Jesús. Tot i que el jove ja ha complert els 18 anys, la parella demana respecte per ell al no tractar-se d'un personatge públic.

| TVE

Una cosa que no ha agradat gens a una de les col·laboradores. Gema Fernández s'ha mostrat molt crítica amb Jesulín de Ubrique. "Belén Esteban està negra perquè quan el seu fill va defensar durant anys que volia anonimat, el pare no es va implicar en res", sostenia la col·laboradora. "I ara sí que dona la cara per la seva filla Julia que ha volgut ser pública tota la seva vida", li retreia al torero, recalcant la seva hipocresia.

Això aixecava un tens debat entre les quatre col·laboradores sobre el paper de Jesulín de Ubrique i la seva relació amb la premsa. "Ell ha de tractar per igual a tots els seus fills", declarava aleshores Alba Carrillo, també oferint un salvavides al torero i opinant que podia haver-se adonat dels seus errors.

La model també tenia paraules boniques per a Andrea Janeiro, a la qual lloava per la seva decisió d'apartar-se de la vida pública i estudiar. "Tant de bo tots els fills de famosos segueixin el seu camí", aclarava ella. No obstant això, Gema Fernández no es quedava satisfeta i seguia insistint en recalcar la hipocresia del marit de María José Campanario.

Alba Carrillo sentencia a una de les seves companyes

En aquell moment, Alba Carrillo s'aixecava del seu sofà per intentar tallar a Gema Fernández. "Però Gema, escolta ja home, que no em deixes parlar", li retreia la model, dirigint-se molt seriosa a la seva companya. Per la seva banda, Gema Fernández seguia insistint que el torero havia venut els seus fills en néixer.

"Mira que Jesulín de Ubrique no és sant de la meva devoció i amb Andrea no ha estat igual que amb els seus altres fills", sentenciava aleshores Alba Carrillo, enfadada. "Però ha après dels seus errors. Tots aprenem a ser pares i ara té uns fills adolescents que li demanen una cosa que potser quan eren nens es va equivocar", acabava.

La conversa pujava de to i Marina Bernal havia de tallar les seves companyes. "Noies que estem en el 8-M, anem a rebaixar", els demanava. "És que som dones empoderades", es defensava Gema, a la qual la model li donava la raó.