La inesperada decisió de Ferit que dona un gir de 180º a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 13 d'abril, a les 22h, un nou capítol de 'Una nova vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nova vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit i Seyran van signar els papers del divorci i, després d'això, ell estava molt afectat, va anar de festa, va aparèixer Pelin i els van fer una foto. Per la seva banda, Saffet estava desitjant casar-se amb Suna i el seu avi va decidir avançar el casament al màxim possible. Els Ihsanli guardaven secrets foscos, sobretot Tarik, que tenia una noia tancada dins de la mansió on vivien.

El fotògraf va publicar les imatges compromeses de Ferit a la discoteca i aquest va buscar a Seyran per justificar-se. No obstant això, ella el va rebutjar i tots dos acaben tenint una forta discussió. Després del que va passar, Ferit va prendre una decisió dràstica que canviaria la seva vida.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de març, 'Una nova vida' amb un 10,1% de share i 1.005.000 seguidors va baixar 1,7 punts de share, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renacer', que es va quedar en un 10,4%

i 843.000.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nova vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nova vida', Ferit demana matrimoni a Pelin per fer mal a Seyran. Està totalment desquiciat des que van signar els papers del divorci perquè segueix molt enamorat d'ella. Seyran es trenca en descobrir que Ferit es casarà amb Pelin i el busca per preguntar-li si és veritat i, després de la conversa, tots dos se'n van plorant i afectats.

Suna està molt agobiada en pensar que el seu casament amb Saffet està a prop i no deixa de lamentar-se mentre es prova vestits de núvia, fins i tot arriba a perdre el coneixement. Ferit i Seyran arriben al jutjat per acabar amb el seu matrimoni definitivament, perquè tots dos han de respondre si volen divorciar-se. A més, els acompanyen les seves famílies i els Ihsanli.