'De Divendres' prescindeix d'una mítica col·laboradora per un retorn inesperat

Nou moviment en l'equip de col·laboradors de 'De Viernes'. En les últimes setmanes, de manera inesperada, el programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona ha fet diversos canvis en els seus entrevistadors. Uns canvis que van iniciar després de la marxa temporal de Terelu Campos a 'Supervivientes', que va obligar a 'De Viernes' a incorporar un nou tertulià per a la seva cinquena cadira.

Recordem que Patricia Cerezo, Adriano Silva, Patricia Izquierdo, Ángela Portero i José Antonio León van ser els col·laboradors inicials de 'De Viernes'. No obstant això, hi va haver diferents sortides per a les entrades de Patricia Pérez, Antonio Montero i, posteriorment, Terelu Campos. Una arribada que va ser fa ja un any, després del seu retorn a Telecinco gairebé un any després del final de 'Sálvame'.

No obstant això, després de la seva marxa a 'Supervivientes', 'De Viernes' va incorporar com a substitut a Antonio Rossi. El col·laborador va ampliar així la seva presència a Telecinco, sumant el programa de prime time a les seves col·laboracions en els dos matinals 'Vamos a ver' i 'El Programa de Ana Rosa'. De manera inesperada, després del retorn de Terelu Campos, Antonio Rossi es va mantenir com a col·laborador de 'De Viernes'.

| Mediaset

D'aquesta manera, va ser per sorpresa Antonio Montero qui va sortir fa dues setmanes del repartiment de col·laboradors de 'De Viernes'. Tot i que semblava que la seva marxa podia ser definitiva, l'espai ha donat la sorpresa aquest 25 d'abril amb el seu retorn al plató. En el seu lloc, ha estat Patricia Pérez la damnificada, que no ha participat aquesta setmana a 'De Viernes'.

Per ara es desconeix si la seva marxa és definitiva o si tornarem a veure Patricia Pérez en les pròximes setmanes. No obstant això, tenint en compte els recents moviments, no seria d'estranyar que aquests sis col·laboradors anessin rotant i es tornessin en diferents setmanes.

Cal destacar que 'De Viernes' ha aconseguit màxim anual en audiències gràcies a l'entrevista a Gloria Camila, entre altres temes. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona va pujar a un 12,4% de quota juntament amb 988.000 seguidors. A més, va congregar 4.073.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió de quatre hores.