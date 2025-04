Bertín Osborne emociona a Lolita Flores després de la seva última actuació a 'Tu Cara Me Suena'

L'última gala de 'Tu Cara Me Suena' va deixar una de les actuacions més emotives de la temporada. En una nit carregada de simbolisme, Bertín Osborne es va transformar en Antonio Flores. I ho va fer davant la mirada de la seva germana, Lolita Flores, membre del jurat de 'Tu Cara Me Suena'.

Per a Bertín Osborne era un repte majúscul, no només perquè Antonio Flores és una llegenda especialment estimada, sinó perquè arribava després d'una imitació d'Elvis Presley que no va acabar de convèncer. "Vaig conèixer l'Antonio, molt. Era adorable, no saps la pena que em va fer, quan es va morir estava a Amèrica, i d'això que se't para el cor", va dir amb Manel Fuentes.

Va bromejar també, anticipant la reacció de Lolita: "A la Loles l'haurem de veure. Aquí dirà el que sigui, però després em truca i parla, i l'he d'aguantar després".

A més, no va amagar la dificultat que està sent per a ell participar a 'Tu Cara Me Suena': "M'ho he vist bé. Per a nosaltres és molt difícil treure't el xip de cantant i no cantar com cantes tu. A mi això em costa més feina que un concert. Has de recordar la lletra, recordar com cantava ell i no com tu, i els gestos".

L'escenografia recreava un show de TVE, i encara que Bertín Osborne va tenir alguns problemes per mantenir el ritme de la cançó, el jurat va saber mirar més enllà dels errors tècnics. Àngel Llàcer va ser el primer a valorar l'esforç: "Estic feliç, què vols que et digui. Ho has fet amb tant d'afecte, amb tant de respecte".

El moment més emotiu de la nit va arribar de la mà de Lolita. Visiblement commoguda, amb prou feines va poder contenir les llàgrimes en recordar el seu germà: "T'ha tocat cantar al meu germà i fer-ho com ho has fet, amb el cor".

"Que hagis imitat el meu germà en aquest moment en què està tan recent aquest documental que hem gravat és un pessic que em doneu al cor. Però un pessic d'agradable, d'alegria, i sobretot, de veure'l per uns moments assegut allà. Que et donaré una abraçada com si li la donés a ell", afegia.

Finalment, Àngel Llàcer es va col·locar una perruca per fer-se passar per un membre del clan Flores, provocant les rialles del públic. No obstant això, Lolita li va llançar una divertida reprimenda: l'acusà de parlar "com si fóssim cazurros".