Carmen Borrego esclata contra 'Festa' i respon a les declaracions sobre el seu passat

Des que Terelu Campos va abandonar 'Supervivientes' són moltes les persones, públiques i anònimes, que han criticat la col·laboradora. En el seu retorn a Espanya, s'ha trobat amb alguns detractors que l'han assenyalat com una companya altiva i prepotent. Tot sorgia arran d'unes declaracions de Alessandro Lequio, que assegurava que la tertuliana hauria contractat una noia només perquè li portés el cendrer.

Ara, han sorgit nous rumors que persegueixen la seva germana, Carmen Borrego. Aquest cap de setmana el programa 'Fiesta' va comptar amb un testimoni protegit que va relatar com era treballar amb l'aleshores directora de programes. I en lloc d'ignorar les declaracions sobre la seva persona en aquell moment, la germana de Terelu Campos ha contestat sense pèls a la llengua.

Ho feia en el programa 'Vamos a ver' aquest dilluns quan la cadena emetia un vídeo de les declaracions d'aquesta persona a 'Fiesta'. Amb el rostre tapat, el testimoni va relatar les manies més excèntriques de Carmen Borrego i fins i tot un enfrontament que va tenir amb ella en un programa de 2016 en què van coincidir.

"Jo portava molt poc temps a televisió, i per la inexperiència vaig ficar la pota en alguna cosa i ella es va posar com una burra. Em va cridar 'em ca** en la teva mare'. Jo en aquell moment no sabia si anar-me'n a casa, posar-me a plorar o contestar-li'', començava explicant l'excompanya.

| Mediaset

A més, ha revelat concretament la mania de la filla de María Teresa Campos: "Necessitava sempre un tigretón i es posava nerviosíssima. Si no hi havia tigretons ella venia i et deia pren nena dos, tres euros i ves al súper a comprar tigretons".

En veure aquest vídeo, a mode de burla, Carmen Borrego s'ha menjat un tigretón i ha contestat de manera contundent. "Que jo sàpiga en el meu contracte no hi havia cap clàusula, en la qual no pogués menjar tigretons. Ho revisaré, per si de cas hi era. A mi m'agrada, el que a mi em dona la gana que m'agradi", ha comentat amb sorna.

Per continuar expressant, "he estat pensant molt i vull que em gravin amb veu distorsionada parlant de tothom que conec i parlant de totes les coses que han fet".

"Ja estic una mica cansada. Quan un home té caràcter, és estupend perquè té caràcter. Però quan el té una dona, sempre té mal caràcter. Doncs no és així, jo tinc caràcter, però no tinc mal caràcter", va etzibar la col·laboradora davant les recents acusacions cap a ella i la seva germana sobre la seva actitud a televisió.