Carlota Corredera llança un avís a Anabel Pantoja per la seva actitud cap a la premsa

Amb la Setmana Santa ja començada, tots els devots surten als carrers per gaudir de les processons. En aquest temps, són molts els famosos que es deixen veure als balcons i als propis carrers participant en les celebracions.

Una d'elles ha estat Anabel Pantoja que s'ha deixat veure amb la seva parella, David Rodríguez i la seva filla Alma pels carrers de Còrdova. És la ciutat natal del fisioterapeuta on, segons ha revelat 'Fiesta', participa activament com a costaler. Visiblement emocionat, va formar part del pas de La Esperanza, una de les confraries amb més arrelament i devoció a la capital cordovesa.

No obstant això, la presència mediàtica a la processó no va ser del grat de la neboda d'Isabel Pantoja, cosa que va acabar generant cert malestar. La influencer no va tenir una bona actitud i Carlota Corredera, sense pèls a la llengua, ha criticat les formes en què ha tractat la premsa.

| Mediaset

"Quan arriben les agències diguem que està crispada i molt enfadada", ha començat assenyalant la presentadora de 'Tentáculos'. Per després prendre partit sobre el comès i dedicar-li un contundent missatge: "Anabel, sóc Carlota. O et relaxes o comences a gaudir del que tens, o tindràs un problema. No deixaran de seguir-te, ni a tu ni a David. I si la teva mare està per allà de pas, tampoc".

A més, va afegir el següent: "Evidentment seria meravellós tenir 2 milions de seguidors, ser Anabel Pantoja i que et seguissin només quan tu volguessis, però és impossible. Llavors, o et relaxes i t'ho prens millor, o ho passaràs molt malament".

I no va dubtar a criticar la gent que la compara amb la seva tia Isabel Pantoja: "La gent que diu 'com la seva tia', però utilitzant-ho de manera despectiva i pejorativa, és que no és just tampoc. El meu consell: relaxa't, gaudeix, tens la nena, l'has posada moníssima, l'has portada allà... Que jo ho entenc, la teva filla no se n'adona, però tu li ho explicaràs quan creixi".