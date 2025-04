Tamara paralitza 'Fiesta' i anuncia mesures legals després de les acusacions d'un convidat

El conflicte va esclatar fa pocs dies, però aquest cap de setmana va assolir un nou nivell de tensió mediàtica. Neruk, qui durant anys va treballar com a road manager de Tamara, ha denunciat públicament la cantant per presumpta estafa i apropiació indeguda. Segons la seva versió, l'artista li hauria sol·licitat diners diverses vegades, fins a assolir un deute que, afirma, supera els 25.000 euros i que encara no ha estat saldat.

Lluny de quedar-se en un conflicte privat, Neruk i la seva parella, la cantant Tina Baré, van decidir explicar la seva història públicament al plató de 'Fiesta'. Tots dos van compartir la seva experiència amb Tamara: "Ja no podíem seguir callats, som moltes víctimes les que ha deixat. Nosaltres érem amics des de fa més de 15 anys però tot es va enfonsar quan tant ella com el seu marit em van oferir muntar un negoci".

La proposta de crear una empresa en comú va ser, segons ell, l'inici dels problemes: "A les dues setmanes el negoci va desaparèixer. Encara que aquests diners me'ls van tornar, jo crec que això va ser un esquer per guanyar-se la meva confiança i fer-me el que m'han fet".

| Mediaset

"Jo confiava en ells. Vaig muntar l'empresa perquè ells poguessin treballar. Es van fer una Visa de 25.000 euros al meu nom i se la van gastar. Jo era l'administrador d'aquesta empresa que el que feia era moure i promocionar els seus concerts", afegia.

La situació econòmica va començar a deteriorar-se ràpidament, generant un deute que, afirma, mai va ser resolt. "Es dediquen a agafar persones per muntar negocis que després no existeixen. No només ens han estafat a nosaltres, també han enganyat, presumptament, altres persones que també estan parlant. Ells et demanen els diners, tu inverteixes i després l'empresa desapareix", va denunciar Neruk a 'Fiesta'.

Davant la gravetat d'aquestes declaracions, la reacció de Tamara no es va fer esperar, ja que, en plena emissió de 'Fiesta', Iván Reboso va contactar amb ella per obtenir la seva versió. La resposta va ser taxativa: Tamara va assegurar que emprendrà accions legals contra Neruk i Tina Baré. "Estan parlant coses no molt bones que a més són injúries i calúmnies. Jo no faré cap tipus de declaració, tot està en mans dels meus advocats, és un cas que segueix judicialitzat. Jo l'únic que puc dir és que estic molt tranquil·la i que crec en la justícia", va expressar a través d'un missatge.