'Fiesta' revela l'empipament d'Anabel Pantoja en ple carrer, amb missatge a Emma García

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, van aprofitar el descans de Setmana Santa per traslladar-se a Còrdova. És la ciutat natal del fisioterapeuta on, segons ha revelat 'Fiesta', aquest participa activament com a costaler. David Rodríguez, visiblement emocionat, va formar part del pas de La Esperanza, una de les confraries amb més arrelament i devoció a la capital cordovesa.

D'aquesta manera, Anabel Pantoja no va estar sola durant aquests dies. Acompanyada per un grup d'amics i per la petita Alma, qui vivia per primera vegada aquestes festivitats, la jove va mostrar el seu suport a David Rodríguez a través de les xarxes socials, deixant constància de l'orgull que sent per la seva parella. No obstant això, la presència mediàtica a la processó no va ser del grat de la neboda d'Isabel Pantoja, cosa que va acabar generant cert malestar.

Segons va relatar Arabella Otero, reportera de 'Fiesta', Anabel Pantoja es va mostrar incòmoda amb els periodistes que cobrien l'esdeveniment religiós. La influencer els va acusar de "estar perseguint-la fins i tot en plena Setmana Santa". "No li ha sentat molt bé que estiguem aquí i al principi ha estat una mica nerviosa, encara que després, parlant amb ella sense càmeres, m'ha enviat un petó per a tu, Emma", va afegir.

| Mediaset

El gest d'Anabel ha generat opinions dividides entre els col·laboradors del plató de 'Fiesta' perquè, mentre alguns entenen la seva reacció, altres la critiquen obertament. Per exemple, Alexia Rivas ha considerat que l'actitud de la influencer no es justifica ni tan sols pel context religiós. "Aquesta noia és sempre així, no té res a veure amb que estigui veient la Verge, cada dia s'assembla més a la seva tia", deia la col·laboradora de 'Fiesta'.

Fins i tot Amor Romeira, una de les defensores més fidels d'Anabel Pantoja, ha reconegut que aquesta vegada la seva amiga "s'ha equivocat". No obstant això, va demanar comprensió als seus companys, recordant que la influencer ha travessat moments difícils en els últims mesos. Especialment després de l'ingrés hospitalari de la seva filla i la investigació a la qual va ser sotmesa per un presumpte delicte de maltractament infantil.