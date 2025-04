Antonio Rossi treu a la llum les tensions familiars pel cas d'Anabel Pantoja

La situació legal que envolta Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, continua donant molt de què parlar. Des de l'ingrés hospitalari de la seva filla Alma al gener, la parella ha estat sota el focus mediàtic i judicial. El que al principi semblava una investigació que podria resoldre's sense majors complicacions,ara s'ha tornat en un procés més complex, amb noves tensions familiars sortint a la llum.

A 'Vamos a ver' s'ha ofert aquesta setmana una actualització detallada sobre el cas. Sandra Aladro va explicar que tot va començar amb dos informes mèdics, un de l'Hospital Materno Infantil i un altre del forense, que coincidien en una preocupant conclusió. "Hi havia uns danys en la nena que semblaven produïts per una situació de maltractament", va explicar.

No obstant això, els mateixos Anabel Pantoja i David Rodríguez van presentar un informe alternatiu que canvia l'enfocament de la investigació. "S'inicia una investigació per veure si s'arxivava o s'obre judici oral. Enmig d'aquest procés, Anabel i David presenten un informe en el qual s'arriben a conclusions absolutament contràries i es conclou que res té a veure la manipulació dels pares per a la dolència que va presentar la menor", afegia Sandra Aladro.

| Europa Press

"Això ha fet que la jutgessa hagi d'investigar detalladament, quin dels dos informes s'acosta a la realitat. L'última visita a Gran Canària va ser per una revisió mèdica amb la nena a petició del jutjat", afegia la periodista de 'Vamos a ver'.

No obstant això, més enllà del jurídic, els efectes d'aquesta situació han començat a sentir-se en l'entorn més proper de la parella. "La situació entre la mare d'Anabel i David ha canviat perquè són conscients que qui demana ajuda és el mateix David", va revelar també Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.

Segons Antonio Rossi, la insistència de David Rodríguez en aportar proves i defensar la seva versió ha generat friccions dins de la família. "Estaven en una situació d'un arxiu gairebé segur i ara s'han trobat amb una circumstància que està retardant tot el procés. És l'entossudiment de David en contrarestar tot el que se li havia acusat", afegia.

Aquesta postura hauria estat mal rebuda per part del cercle més proper d'Anabel Pantoja, especialment la seva mare. "Això ha fet que la família hagi decidit separar-se una mica de David perquè veuen que tot això pot acabar en obertura oral. Per això, responsabilitzen David i és la conseqüència que la relació entre la mare d'Anabel s'hagi refredat", concloïa Antonio Rossi.