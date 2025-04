Els canvis a 'Mañaneros', també en el seu nom, amb l'arribada de Javier Ruiz

RTVE està decidida a redefinir els seus matins, i ho fa amb un canvi profund en un dels seus programes clau: 'Mañaneros'. A partir de la pròxima setmana, l'espai matinal que presenta Adela González incorporarà a Javier Ruiz, com vam publicar en exclusiva a TVeo. Una nova etapa marcada també per un gir clar cap a continguts polítics i econòmics.

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva verTele, l'espai canviarà el seu nom a 'Mañaneros 360', amb canvis també en la seva estructura. La franja de 10:00h a 12:00h mantindrà el focus en l'actualitat general, mentre que la segona part girarà cap a l'anàlisi polític i econòmic. Aquest canvi suposa l'eliminació de la secció de cor, encara que aquest tipus de continguts podrà seguir apareixent puntualment si es consideren com d'actualitat.

Per tant, tots els continguts de cor se centraran a la tarda amb l'estrena de 'La Familia de la Tele' també la pròxima setmana a RTVE. Cal destacar que vuit treballadors han estat acomiadats del projecte a causa de la supressió de la secció de cor. En el seu lloc, es preveu l'arribada de nous professionals amb experiència en les àrees que ara seran prioritàries per al programa.

| RTVE

D'aquesta manera, l'objectiu és millorar les audiències del segon tram de 'Mañaneros', que fins ara no aconseguia igualar les bones dades de la primera part, situada entre l'11% i el 12% de quota de pantalla. És per això que volen provar amb aquesta major atenció per la política i l'economia, amb el fitxatge de Javier Ruiz. Uns continguts amb els quals 'Mañaneros' donarà major continuïtat als de 'La Hora de La 1' i també competirà més cara a cara contra 'Al Rojo Vivo' de laSexta.

La renovació de l'espai també serà visible a nivell estètic. 'Mañaneros 360' comptarà amb una nova identitat visual, ajustos en el plató i una ampliació del planter de col·laboradors especialitzats en política i economia. Tota una revolució per intentar millorar les audiències del matí en plena renovació de La 1.