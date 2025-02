Anabel Pantoja diu prou i denuncia quatre periodistes, dues productores i cadenes

Després de molts rumors, Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, ja haurien presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Las Palmas. La parella inicia un procés judicial contra l'Hospital Materno Infantil, diversos periodistes, productores i grups de televisió. Els acusen d'una possible vulneració del dret a la privacitat i de la presumpta revelació de secrets.

Segons la parella, la cobertura mediàtica del procés judicial en què estan implicats per un suposat cas de maltractament familiar a la seva filla Alma ha sobrepassat els límits legals. Tot va començar el passat mes de gener quan va sortir a la llum que la filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez havia estat ingressada inesperadament a l'hospital a Canàries. Allà va començar una cobertura en tots els mitjans i programes de televisió, perseguint la parella i els seus familiars i amics.

D'aquesta manera, aquest dimecres 26 de febrer, la Fiscalia ha obert una investigació per determinar si els fets denunciats poden constituir un delicte. Al centre del cas es troba l'Hospital Materno Infantil, on la nena va estar ingressada de l'11 al 27 de gener. De fet, actualment encara rep atenció mèdica a causa de les lesions que, presumptament, hauria patit dies abans de la seva hospitalització.

| Mediaset

Entre els periodistes denunciats es troben Paloma García Pelayo, col·laboradora de 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3; i Antonio Rossi, tertulià de 'Vamos a ver' i 'El Programa de Ana Rosa' a Telecinco. També Diego Arrabal, creador de contingut a YouTube; i Francisco José Fajardo, redactor del mitjà CANARIAS7.

A més, la parella també assenyala les productores Unicorn Content ('El Programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver', 'Fiesta') propietat d'Ana Rosa Quintana, i Buendía Producción, encarregada de 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3, conduït per Sonsoles Ónega. Així mateix, els denunciants han inclòs en la seva acusació els dos grups audiovisuals: Mediaset i Atresmedia.

Ara, la Fiscalia Provincial de Las Palmas avaluarà els arguments presentats per Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez. Depenent del resultat de la investigació, es determinarà si la denúncia es trasllada a un Jutjat d'Instrucció o si, per contra, s'arxiva per manca d'indicis suficients.