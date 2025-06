Carlos Latre diu el menys pensat sobre 'Babylon Show' després del seu fracàs a Telecinco

Carlos Latre ha trencat el seu silenci sobre el final abrupte de 'Babylon Show'. Es tracta del programa amb què va intentar reinventar-se a Telecinco i que va ser cancel·lat només tres setmanes després de la seva estrena. Ho ha fet en una entrevista carregada de sinceritat, conduïda pel seu amic Àngel Llàcer a 'Col·lapse' de TV3.

La xerrada va servir com un punt d'inflexió per a l'humorista, que va abordar sense embuts el revés patit en la seva última aventura professional. Lluny d'amagar-se, Carlos Latre va optar per assumir amb honestedat el que va viure després de la desaparició d'un format que va generar moltes expectatives. Tanmateix, no va obtenir resposta del públic i va ser cancel·lat només tres setmanes després de la seva estrena a Telecinco.

"No em va generar un cataclisme professional, perquè, què és un fracàs?", va plantejar Carlos Latre, en una de les reflexions que van marcar la conversa. "Es parla amb molta facilitat de la paraula fracàs i a més es parla del fracàs des del 'et trepitjaré el cap' i jo t'asseguro que a dia d'avui 'Babylon Show' va ser de tot menys un fracàs, almenys personalment. Ara estic en un moment en què dic 'no era el meu moment, no era el meu programa'... Però ho havia de fer per ensenyar-me tot el que he après", va explicar.

| Mediaset

El cop emocional no va venir només per la cancel·lació de 'Babylon Show': "El que més m'ha tocat de tot el que va passar és veure tanta maldat al meu voltant. He plorat molt, em vaig sentir molt desprotegit, molt sol. Vaig sentir que havia d'estar sol i que m'havia de tornar a construir a mi mateix", va explicar Carlos Latre.

Carlos Latre, que va abandonar 'Tu cara me suena' després de tretze anys com a jurat per embarcar-se en aquest nou repte, va reconèixer que la decisió va ser arriscada, però sincera: "Ho vaig deixar perquè vaig creure en Babylon. Soc un cul inquiet i no soc conformista"

"Dos programes de primeríssim nivell, però em van oferir una cosa nova. Vaig dir: 'Anem a posar-me a prova'. També hi havia una mica d'ego de dir: 'Arribaré i ho petaré'. No va ser així", afegia.

Tot i el desencís, Carlos Latre no descarta tornar al format d'Antena 3 on assegura haver estat realment feliç. "Enyoro molt 'Tu cara me suena', hi tornaria cada dia. El Sabina diu una frase: 'Al lloc on has estat feliç no hauries de provar de tornar'. No sé si és veritat", va deixar anar amb certa nostàlgia.