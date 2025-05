Carlos Latre es pronuncia alt i clar després del fracàs de 'Babylon Show'

'La nit golfa', el programa de Miguel Lago, segueix rebent els seus millors convidats tots els diumenges a Telemadrid. Aquesta vegada va visitar l'espai Carlos Latre, l'imitador més famós de la televisió i un dels rostres més estimats dels espectadors.

Durant l'entrevista, no van faltar ni l'humor ni les nombroses imitacions que l'humorista té en el seu repertori. També hi va haver espai per parlar sobre 'Babylon Show', un programa que no va acabar de quallar, i la poca paciència que caracteritza la televisió actual.

Recordem que 'Babylon Show' va ser el programa amb el qual Carlos Latreva intentar conquerir l'access prime time de Telecinco. La ferotge competència de formats consolidats com 'El Hormiguero', i l'arribada de 'La Revuelta' va complicar el seu èxit. Després de només tres setmanes en emissió, Telecinco va decidir cancel·lar l'espai.

| Mediaset

Malgrat la competència, el presentador ha declarat en diverses ocasions que "jo no faig guerres, jo faig televisió". Per això, encara que el seu propi programa no va acabar funcionant, "vaig intentar fer-ho el millor possible i crec que amb el temps el programa s'hauria fet. Era una massa que no la van deixar ni posar-la al forn".

Miguel Lago li va preguntar com s'afronta això. Al que el convidat va respondre: "Televisivament no passa res perquè el 95% dels formats no funcionen". Encara que va lamentar la poca màniga ampla que les cadenes deixen als formats. "En aquest país televisiu que tenim la paciència no existeix. Tots els grans èxits i formats de la televisió se'ls ha donat més de 100 programes, i després d'això, el programa està fet".

Un repte per a ell no només per la lluita d'audiències, sinó també per la seva pròpia figura. "Jo havia de convèncer una audiència que em deia que era imitador no presentador i que per què em ficava en això. Si tu ets imitador, et mors imitador en aquest país. No tens dret a evolucionar ni a millorar".

Per la seva fortuna, això li va servir d'aprenentatge. "Per sort, porto 26 anys en el món de la televisió on he pogut fer de tot, des de 'Los mundos de Chema' fins a 'Tu Cara Me Suena'". "He tingut la sort de fer més èxits que fracassos", va sentenciar Carlos Latre.