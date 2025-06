Netflix llança els primers sis minuts de la segona temporada de 'Dimecres'

La segona temporada de 'Dimecres' comença a agafar forma amb força. Després de convertir-se en un fenomen global gràcies a la seva primera entrega, Netflix ha fet un pas més en la promoció dels nous episodis. Durant el seu gran esdeveniment mundial, la plataforma ha llançat els primers sis minuts de l’inici de temporada.

La ficció, que narra les fosques i peculiars peripècies de la filla petita de la família Addams, tornarà aquest estiu en dues tandes. Els episodis de l’1 al 4 arribaran el 6 d’agost, i del 5 al 8 s’estrenaran el 3 de setembre.

En aquest primer avançament veiem com 'Dimecres' s’enfronta al temut assassí de Kansas City, interpretat per Haley Joel Osment. Un inici contundent que deixa clara la tònica d’aquesta nova etapa.

Miércoles: Temporada 2 | 6 primeros minutos | Netflix

"Ha estat un estiu mogut. Estic lligada al soterrani d’un assassí. Els malsons sí que es compleixen. S’enganya pensant que soc la seva pròxima víctima. Deixaré que es faci il·lusions mentre m’explico", narra amb el seu habitual to cínic la protagonista encarnada per Jenna Ortega, en aquest avançament, que combina humor retorçat i tensió sobrenatural amb precisió quirúrgica.

De tornada a la fosca Acadèmia Mai Més, Dimecres Addams haurà d’afrontar desafiaments tant sobrenaturals com personals. La seva evolució com a mèdium, les friccions amb la seva excèntrica família, els conflictes amb antics coneguts i l’arribada de noves amenaces convertiran aquest curs en un autèntic malson.

| Netflix

Juntament amb Jenna Ortega, el repartiment regular inclou Emma Myers, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joy Sunday, Steve Buscemi, Hunter Doohan, Billie Piper, Isaac Ordonez, Georgie Farmer, Victoria Dorobantu, Moosa Mostafa, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor i Luyanda Unati Lewis-Nyawo. La temporada també comptarà amb la participació especial de Lady Gaga, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Jamie McShane, Fred Armisen i el llegendari Christopher Lloyd.

El llançament de l’avançament s’ha produït durant l’esdeveniment global TUDUM, on Netflix presenta les principals novetats del seu catàleg. Allà també s’ha confirmat que la data d’estrena en tres parts de l’última temporada de 'Stranger Things'. Així com la confirmació de la també última temporada de 'El joc del calamar', que s’estrenarà el 27 de juny. Així mateix, també s’ha confirmat el retorn de 'One Piece' amb la seva segona temporada el 2026.