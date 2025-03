La confessió de Carlos Latre sobre la cancel·lació de 'Babylon Show' a Telecinco

Igual que ha passat amb Sandra Barneda, l'estrena d''Universo Calleja' va portar amb si un moment de sinceritat per part de Carlos Latre. L'humorista acompanyat de figures com la presentadora, Àgatha Ruiz de la Prada i Antonio Orozco, es va embarcar en una intensa aventura per Nepal. Més enllà de l'experiència extrema, la conversa amb Jesús Calleja va permetre al públic descobrir una faceta més personal de l'artista.

Durant l'entrevista, Jesús Calleja va abordar el delicat tema delfallit 'Babylon Show', el programa amb el qual Carlos Latre va intentar conquerir l'access prime time de Telecinco. La ferotge competència de formats consolidats com 'El Hormiguero', i l'arribada de 'La Revuelta' va complicar el seu èxit. Després de només tres setmanes en emissió, Telecinco va decidir cancel·lar l'espai.

"Ara que et veig feliç, puc treure el tema?", va preguntar Jesús Calleja, introduint amb cautela l'assumpte a 'Universo Calleja'. El presentador va reconèixer la valentia de Carlos Latre en apostar per un format tan arriscat: "Jo et vaig escriure. Estava emocionat perquè anaves a aquesta franja tan complexa i li vas posar un parell, però després no van sortir les coses com esperàveu".

| Mediaset

Carlos Latre va admetre la realitat de la situació: "Hi ha vegades que les coses no surten". Per contextualitzar la seva experiència, va recórrer a una cèlebre frase de John Lennon: "La vida és tot allò que et passa mentre intentes fer altres coses". A més, va revelar un detall personal desconegut fins al moment: "No ho he dit a ningú", va dir, abans d'explicar la importància que tenia aquest projecte en la seva carrera professional.

"Dels tots els projectes que jo he fet, aquest era el meu projecte, però no va funcionar. Jo sempre dic el mateix, que, encara que jo estava al davant, hi havia un cúmul de circumstàncies", va explicar Carlos Latre, deixant entreveure la complexitat dels factors que van determinar la seva precipitada cancel·lació. No obstant això, lluny de lamentar-se, va assegurar que no percep el que va passar com un fracàs: "Mai tinc una sensació de fracàs perquè tinc la sort d'haver tingut èxits i fracassos en la meva vida, per la qual cosa ja sé què és".