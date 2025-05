Bertín Osborne frena la Lolita pel que s’atreveix a dir a ‘Tu Cara Em Sona’

Bertín Osborne es va convertir aquest divendres en l'inesperat protagonista de la vuitena gala de 'Tu Cara Me Suena'. La seva transformació en Andrea Bocelli per interpretar "Per te partirò" va deixar bocabadats els espectadors. Tanmateix, també va provocar una de les intervencions més enceses del jurat de 'Tu Cara Me Suena' en el que portem de temporada.

El moment de més impacte va arribar al final del seu número, quan Lolita, visiblement commoguda, no va poder evitar llançar-li un retret en clau d'humor: "Ara tens més veu que abans...". L'afirmació va obrir la porta a una conversa inesperada entre tots dos, on van sortir a la llum anys de carrera, decisions imposades i frustracions arrossegades.

Bertín Osborne, lluny de negar la seva evolució, va ser taxatiu: "Tinc la mateixa veu que he tingut sempre". Una frase que va marcar l'inici d'una petita reivindicació personal sobre el tipus de música que ha marcat la seva trajectòria. "Les companyies de discos volien baladetes", va explicar el cantant, apuntant directament a les limitacions que, segons ell, li han imposat des de l'inici.

| Atresmedia

Lolita, sense pèls a la llengua, va replicar amb sorna a 'Tu Cara Me Suena': "Ara se't nota a la vellesa!". I davant l'explicació de l'artista, no es va contenir: "Doncs ja podries haver-te posat damunt la taula".

El cantant, conegut pel seu estil clàssic i pel seu gir cap a la música ranchera, va justificar aquest canvi de rumb com una via d'escapament: "Per això vaig començar a cantar rancheres". Però per a Lolita, això no va ser suficient per calmar la seva indignació: "Doncs les cases de discos no se n'han assabentat. Quina ràbia em fa, per això jo no canto més", va declarar, evidenciant la frustració compartida entre molts artistes veterans.

"A mi m'has deixat impressionada Bertín, jo posaré una querella a totes les cases de discos perquè no hi ha dret. Et conec des de fa molt de temps i sé del que ets capaç. Però de veritat que de vegades les cases de discos ens imposen coses sense saber fins a quin punt...", va concloure Lolita a 'Tu Cara Me Suena'.