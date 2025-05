Carlo Costanzia es planta a 'De Viernes' davant l'atracament dels col·laboradors.

Carlo Costanzia va acudir aquesta setmana al plató de 'De Viernes' amb la intenció d'actualitzar la seva situació personal després de la seva última aparició al desembre. No obstant això, el que prometia ser una conversa íntima va derivar en un tens enfrontament amb els col·laboradors, que no van trigar a mostrar la seva incomoditat davant les respostes esquives de l'invitat.

Carlo Costanzia, que habitualment no parla amb els mitjans, va decidir trencar parcialment el seu silenci, però la seva actitud durant l'entrevista no va convèncer a tothom. Davant les seves respostes curtes, alguns col·laboradors van interpretar que estava eludint temes delicats i fins i tot "marejant" al públic amb evasives. Això va provocar frustració al plató de 'De Viernes'.

El moment més conflictiu de la nit va arribar quan Ángela Porteroo va decidir al·ludir, encara que de manera indirecta, a un dels temes prohibits. Es tracta de l'embaràs de Jeimy Báez, exparella de Carlo Costanzia, qui una setmana abans havia visitat 'De Viernes'. La setmana anterior, la jove, encara que va intentar esquivar les preguntes, va acabar revelant entre llàgrimes que Yulen Pereira és el pare del fill que espera.

| Telecinco

Malgrat que aquest tema havia estat vetat expressament en l'entrevista de Carlo Costanzia, Ángela Porteroo no es va contenir i va llançar la pregunta que va tensar encara més l'ambient. "La setmana passada, estava aquí la teva exparella, que s'ha quedat embarassada. No obstant això, és un tema que no es pot tocar aquí per imposició de contracte", va declarar, deixant clar que hi havia una línia vermella que no es podia creuar.

La periodista va insistir a saber qui havia decidit censurar aquest assumpte i va plantejar directament a l'invitat: "És per tu?, és a Alejandra a qui li molesta? Què passa amb aquest tema?". Carlo Costanzia va reaccionar amb serietat i contundència: "Tu mateixa ho has dit, per imposició de contracte no cal parlar i no es parlarà", va respondre, posant fi a l'intent d'Ángela Porteroo per treure més informació.

No conforme amb la negativa, la col·laboradora va voler saber qui havia imposat el veto a 'De Viernes'. No obstant això, la resposta de Carlo Costanzia va ser clara i desafiant: "Jo mateix, et sembla bé?", va contestar mirant directament a la periodista. Amb l'ambient caldejat, l'invitat va prendre la iniciativa i va passar a una altra pregunta, passant de les preguntes d'Ángela Porteroo.