María José Cantudo frena en sec 'De Viernes' davant la pregunta d'Ángela Portero

Després d'anys allunyada del focus mediàtic, María José Cantudo ha reaparegut a la petita pantalla amb una entrevista carregada de tensió i retrets. Ho ha fet a 'De Viernes', on, lluny de limitar-se a parlar sobre el seu estat de salut, ha aprofitat per defensar-se de recents acusacions i saldar comptes pendents.

Un dels temes centrals de la nit va ser la disputa legal que va mantenir amb Blanca Villa i María Jesús Nieto l'any 2000. Encara que el judici es va resoldre al seu favor fa ja més de dues dècades, la polèmica ha ressorgit després que Blanca Villa afirmés públicament que María José Cantudo pretén quedar-se amb la seva casa.

Davant aquestes acusacions, l'actriu es va mostrar taxativa: "Se li va imposar una multa i això no ho vaig fer jo, ho van fer els jutges. Ha estat pagant, de vegades 50 euros, altres vegades 100... I ara ha deixat de pagar i els jutges han decidit que haurà de vendre la seva casa per complir amb la sentència". A més, va demanar expressament a 'De Viernes' que no emetés imatges de la seva antiga rival: "No tinc res amb aquesta senyora i no tinc per què veure-la. Ni he de demanar-li perdó, per què?".

El to de l'entrevista va canviar radicalment quan Ángela Portero va qüestionar a 'De Viernes' alguns aspectes del cas. Visiblement molesta, María José Cantudo va reaccionar amb duresa: "No he vingut aquí a discutir amb tu. He portat la documentació amb la veritat, si arribo a saber-ho no te la dono. No sé per què dius que és estrany, em sembla tot molt normal". "Llegeix l'altre paper, que és la veritat del que va passar", va afegir.

Ángela Portero va intentar restar importància a aquests documents, encara que en ells s'acreditava que el representant de l'artista havia realitzat pagaments a Blanca Villa durant una gira per Mèxic. La rèplica de María José Cantudo va ser immediata: "Home, havent assegut jurisprudència, havent guanyat el judici i de sobte una senyora dient 'Ho veig estrany'... Home, si us plau".

María José Cantudo, a més, va deixar clar que no toleraria que es posés en dubte la seva versió ni la resolució judicial: "Si la vaig a denunciar, això són assumptes meus, entre els meus advocats i jo. Però si algú torna a dubtar del que jo he dit o del que han dit els jutges, alguna cosa faré".

Més tard, Antonio Rossi va intentar canviar de tema i va preguntar pels amors del passat de la vedet, cosa que tampoc va ser ben rebuda: "Però quina necessitat de preguntar aquestes coses? No he vingut a parlar d'aquestes coses". Beatriz Archidona va intervenir per matisar que aquests temes ja havien estat tractats per la convidada anteriorment: "Tu has parlat de les teves parelles, dels teus amors. Com no et preguntarem sobre això? A més no és res dolent".

Abans d'abandonar el plató, va llançar un últim missatge carregat de retret cap a l'equip de 'De Viernes'. "Jo no anava a sortir en cap televisió perquè no he de demostrar res i vaig accedir a venir perquè éreu els únics que no havíeu dit res de mi", va concloure.