Rafa Álamos s'incorpora a 'Valle Salvaje' i dona un gir de 180° a les seves trames

'Valle Salvaje' continua enfortint el seu repartiment amb noves incorporacions que alimenten el pols de les seves trames. L'últim a sumar-se és Rafa Álamos, que donarà vida a Francisco, un jove decidit a convertir-se en majordom del palau. Es tracta de la quarta incorporació en les últimes dues setmanes a 'Valle Salvaje'.

D'aquesta manera, Francisco (Rafa Álamos) és el fill d'Amadeo, que també vol una feina al palau. El seu somni és ser majordom, encara que la seva atenció no estarà posada únicament en la feina, ja que la Casa Gran està plena de distraccions per a aquest jove atractiu. I és que Francisco es fixarà en alguna de les noies que descansen en les seves estances. En qui serà? I què li semblaran els seus avenços a la senyoreta?

Per tant, Rafa Álamos s'uneix a 'Valle Salvaje' després d'haver passat per altres sèries com 'HIT', 'Heridas', 'La última', 'Fuerza de paz' o 'Ni una más'. De fet, forma part del repartiment de 'La Favorita 1922', sèrie també produïda per Bambú per al prime time de Telecinco, on encarna a Fermín. Format en improvisació teatral a l'Escola Jamming de Madrid, destaca per la seva habilitat per moure's entre el drama i la comèdia, cosa que el converteix en una peça clau per a aquesta nova fase del relat.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 9% quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Recordem que, en l'últim capítol de 'Valle Salvaje', la reaparició de Felip va desconcertar a tots i va crear una nova guerra entre Victoria i Mercedes. Per la seva banda, amb Adriana apartada i ja sense forces per seguir lluitant contra Úrsula, Rafael va semblar haver trobat una inesperada pau. Pel que fa al duc, al límit, va visitar Raimunda disposat a acabar amb ella, ja que volia matar-la.