Ningú esperava el retorn d'una col·laboradora a 'De Viernes' després de la seva polèmica sortida.

'De Viernes' torna a recuperar una de les seves mítiques col·laboradores tan sols una setmana després d'anunciar-se la seva sortida. El grup de cinc periodistes no deixa de moure's setmana rere setmana amb canvis inesperats. Després de la marxa de Terelu Campos, que ha tornat temporalment a 'Supervivientes', una cadira tornava a estar lliure i el lloc ha estat de nou per a Patricia Pérez.

Recordem que, fa just una setmana, Informalia revelava la sortida definitiva de Patricia Pérez per decisió pròpia. La col·laboradora va arribar a 'De Viernes' per cobrir la vacant que deixava Patricia Cerezo, però la seva marxa suposadament es va precipitar després de la incorporació d'Antonio Rossi a l'equip. El periodista es va sumar al format de Santi Acosta i Beatriz Archidona fa dos mesos i el seu fitxatge hauria alterat l'equilibri intern entre col·laboradors.

Per tant, després de l'arribada d'Antonio Rossi, el primer a abandonar el seu lloc va ser Antonio Montero, que va tornar poc després davant l'absència de Patricia Pérez. Segons va revelar el mitjà citat, Mandarina va proposar que ambdós professionals s'alternessin davant les càmeres, però la reacció de la col·laboradora no va ser favorable. D'aquesta manera, Antonio Montero es va oferir a sortir perquè es quedés Patricia Pérez, però aquesta es va sentir tan disgustada que va decidir rescindir el contracte amb Mandarina.

| Mediaset

No obstant això, per sorpresa, aquest 16 de maig, el plató de 'De Viernes' va tornar a comptar amb Patricia Pérez. De fet, el seu salut va ser molt més efusiu de l'habitual després de totes les informacions sobre la seva marxa. Queda encara per veure què passarà després del retorn de Terelu Campos en les pròximes setmanes, si Patricia Pérez tornarà a caure de 'De Viernes'.

En audiències, 'De Viernes' va baixar 1,6 punts de quota fins a un 10,1% i 823.000 fidels amb l'entrevista a María José Cantudo i Belén Rodríguez. L'espai de Telecinco va congregar 2.414.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió. Va ser segona opció per sota de la sisena gala de 'Tu Cara Me Suena', que va arrasar amb un 21,1% i 1.789.000 seguidors a Antena 3.