Quants capítols té 'Weiss i Morales', la nova sèrie que estrena La 1?

La 1 estrena aquest divendres 23 de maig la seva nova gran aposta d'entreteniment en prime time: 'Weiss y Morales'. Es tracta d'un nou procedimental de tan sols quatre episodis protagonitzat per Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin. És una ficció hispanoalemanya coproduïda per RTVE, ZDF, Portocabo, Nadcon i ZDF Studios, el rodatge de la qual es va realitzar durant més de tres mesos en localitzacions de Gran Canària i La Gomera.

'Weiss & Morales' és un procedimental basat en els elementos més clàssics del gènere i reformat amb els estàndards actuals de drama. Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin formen el duo d'inspectors Morales i Weiss, que contrasta tant cultural i professionalment, com pel seu caràcter. Tots dos es veuen obligats a col·laborar arran d'un cas d'assassinat que implica la comunitat alemanya resident a Canàries. Amb una parella tan dispar com Weiss i Morales entendre's no serà tasca fàcil.

Cal destacar que 'Weiss & Morales' presenta un cas en cadascun dels seus quatre episodis de 90 minuts de durada. Per tant, si no hi ha canvis la sèrie estarà en emissió la nit de divendres fins al pròxim 13 de juny.

| RTVE

En cada entrega, a més d'un cas que posarà a prova la relació entre Nina Weiss i Raúl Morales, els espectadors s'endinsaran en els entrellats de les seves històries familiars. La continuïtat d'un episodi a un altre estarà marcada per l'evolució d'aquestes relacions.

Juntament amb Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin, completa el repartiment de 'Weiss & Morales un amplíssim grup de reconeguts actors espanyols i alemanys. Entre ells figuren noms com Margarita Broich, Juanjo Puigcorbé, Thomas Heinze, Maríam Hernández, Yaiza Guimaré, Tania Santana, Saulo Trujillo, Luifer Rodríguez o Iria Santana.

Cal destacar que les Illes Canàries i els seus increïbles paisatges també són protagonistes en la sèrie. Apareixen enclavaments com Gáldar, Agaete, Sta. Brígida, Agüimes, Las Palmas, Arucas, Telde, Firgas, el Valle Gran Rey o San Sebastián de la Gomera.

La sèrie està dirigida per Oriol Ferrer i Lucía Estévez. La producció executiva corre a càrrec d'Alfonso Blanco i Peter Nadermann. 'Weiss & Morales' compta amb un equip de guió espanyol i alemany liderat per Nina Hernández, Ron Markus i Carlota Dans.